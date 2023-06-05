23 yaşındaki genç, yol verme kavgasında canından oldu!

İzmir'in Konak ilçesinde gece saatlerinde sokakta yaşanan olay, yol verme kavgasından kaynaklandığı iddia edilirken, gerginliğin artmasıyla tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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23 yaşındaki genç, yol verme kavgasında canından oldu!

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan kavgada ağır yaralanan 2 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın gece saatlerinde sokakta yaşanan yol verme kavgasından kaynaklandığı iddia edilirken, şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay saat 02.00 sıralarında Konak ilçesi Güney Mahalle 1151 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. ile Sebahattin Sonsuz (23) ve A.S. tartışmaya başladı. Aralarındaki gerginliğin artmasıyla tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada M.Ö., Sebahattin Sonsuz ve A.S.'yi vurarak yaraladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımı ile İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavi altına alındı. Meydana gelen kavgada silahla başından vurulduğu öğrenilen Sebahattin Sonsuz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan A.S.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

23 yaşındaki genç, yol verme kavgasında canından oldu!

Yol verme kavgası cinayete döndü

Öte yandan olayın sebebinin ise gece saatlerinde sokakta yaşanan yol verme kavgasından kaynaklandığı öne sürüldü. İddiaya göre İki grubun yol verme tartışması sonucunda M.Ö isimli şahıs karşı tarafın aracının arka camını kırdı. Bu olay iki tarafın sözlü yumruklu tartışmasına yol açtı. Bu tartışmadan iki saat kadar sonra saat 02.00 sıralarında tekrar karşılaşan gruba M.Ö tüfek ile ateş açtı. Olayda hayatını kaybeden Sebahattin Sonsuz'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Sonsuz'un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet ve yaralama şüphelisi M.Ö.'yü yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

KAYNAK: İHA

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