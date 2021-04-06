24-25 Nisan'da hangi sınav var 2021? 24-25 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı 2021? 2021 ÖSYM sınavları genellikle hafta sonları uygulanmaktadır. Salgın nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sınavlarına girecek adayları ve refakatçilerini etkilememektedir. İşte detaylar...

24-25 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmasında yeni tedbirleri açıkladı.

Karara göre 81 il genelinde hafta içi 19.00-­05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

24-25 NİSAN'DA HANGİ SINAV VAR 2021?

24-25 Nisan'da herhangi bir sınav yapılmayacaktır. Bir sonraki hafta (2 Mayıs Pazar) ALES 1 sınavı uygulanacaktır. Detaylı bilgiler için aşağıdaki haberimize geçebilirsiniz.

2 Mayıs Pazar hangi sınav var 2021? 2 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

SINAV REFAKATÇİSİ KISITLAMADAN MUAF MI?

Sınavlara katılacaklar ile bu kişilerin yanlarında bulunan bir refakatçi ile sınav görevlileri, yasaklardan muaf olacak.

Sınava girecek adayların yanlarında sınav giriş belgesi bulundurması gerekiyor. Yayımlanan kısmi kapanma konulu genelgede,'' ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri, belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla ya da İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir. '' bilgisine yer verildi.

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