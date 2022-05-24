24 - 27 Mayıs 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu! Bu cuma BİM'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor? BİM 24 - 27 Mayıs 2022 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Vatandaşlar 'Bu cuma BİM'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?' sorularını araştırıyor. İşte 18 Şubat 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu!

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24 - 27 Mayıs 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğunda Fakir buharlı temizleyici, Keysmart 4 bölmeli derin dondurucu, Kahve Fincanı Takımı, Karma Mutfak Gereçleri, Buzluk Termosa kadar birçok ürün bulunuyor. Peki, Bu cuma BİM'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor? İşte 24 - 27 Mayıs 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu! 24 - 27 MAYIS 2022 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri