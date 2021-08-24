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  3. 24 Ağustos 2021 günün spor manşetleri | Trabzonspor ve Galatasaray hata yapmadı!

24 Ağustos 2021 günün spor manşetleri | Trabzonspor ve Galatasaray hata yapmadı!

Dün akşam oynanan maçlarda Trabzonspor ve Galatasaray hata yapmayarak 3 puanı hanelerine yazdırdı. İşte 24 Ağustos 2021 günün spor manşetleri...

24 Ağustos 2021 günün spor manşetleri | Trabzonspor ve Galatasaray hata yapmadı! 1127