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24 Ağustos 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

24 Ağustos 2021 Salı gününün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler24 Ağustos 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...

24 Ağustos 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 24 Ağustos 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

24 AĞUSTOS 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

24 Ağustos 2021 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

20:00
Gais - Jönköpings
İsveç Superettan
Bilyoner TV

21:45
Huddersfield - Everton
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports 3

21:45
Barrow - Aston Villa
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports 4

22:00
Ferencvaros - Young Boys
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off
Exxen

22:00
Ludogorets - Malmö
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off
Exxen

22:00
PSV - Benfica
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off
Exxen
 

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