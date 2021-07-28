Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 24 Ağustos 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

24 AĞUSTOS 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

24 Ağustos 2021 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

20:00

Gais - Jönköpings

İsveç Superettan

Bilyoner TV



21:45

Huddersfield - Everton

İngiltere Lig Kupası

Bein Sports 3



21:45

Barrow - Aston Villa

İngiltere Lig Kupası

Bein Sports 4



22:00

Ferencvaros - Young Boys

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off

Exxen



22:00

Ludogorets - Malmö

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off

Exxen



22:00

PSV - Benfica

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off

Exxen

