24 Ağustos 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | Tük Sineması: Müslüm TRT 1'de TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 05025'te Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla güne başlayan kanal, Tövbeler Olsun ile yayına devam ediyor. 12.45'te Benim Adım Melek ekranlarda olurken, 16.05'te Teşkilat ekranlara veriliyor. Akşam ise CEV 2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final/ Türkiye-Polonya maçı yayınlanıyor. İşte 31 Ağustos 2021 Salı TRT 1 yayın akışı...

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 31 Ağustos 2021 Salı TRT 1 yayın akışına yer verdik. 09.20 saatlerinde Kalk Gidelim ekranlarda olurken 20.25'te "Doğrusu Ne?" yayınlanıyor. 20:30'da CEV 2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final" Türkiye-Polonya" TRT 1 ekranlarında oluyor. 31 AĞUSTOS 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI 05:25Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 06:20Tövbeler Olsun (Altyazılı) 09:20Kalk Gidelim 12:45Benim Adım Melek (Altyazılı) 16:05Teşkilat (Altyazılı) 19:00Ana Haber (Canlı) 20:25Doğrusu Ne? 20:30 CEV 2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final" Türkiye-Polonya" (Canlı) 22:45Yabancı Sinema "Aile Babası" (Altyazılı) çeyrek finalyayın akışımaçVoleyboltrt1