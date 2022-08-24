24 Ağustos 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 24 Ağustos 2024Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

24 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Ana Haber

20:00 Takip 3: Son Karşılaşma

24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de 8 Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

14:30 Canım Annem

15:45 Doya Doya Moda

20:00 MasterChef Türkiye

24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Ana Haber Gün Ortası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Seversin

24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü

24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 4N1K

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Üç Kağıtçı

24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:25 Yedi Numara

12:05 Çırak

12:30 Masumlar Apartmanı

15:40 Balkan Ninnisi

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Tahta