24 Ağustos 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 24 Ağustos 2024Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Ana Haber
20:00 Takip 3: Son Karşılaşma
24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de 8 Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
14:30 Canım Annem
15:45 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye
24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Ana Haber Gün Ortası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Seversin
24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü
24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 4N1K
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Üç Kağıtçı
24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:25 Yedi Numara
12:05 Çırak
12:30 Masumlar Apartmanı
15:40 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Tahta