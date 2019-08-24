24 Ağustos bugün hangi diziler var? |24 Ağustos Cumartesi yayın akışı

24 Ağustos Cumartesi bugün hangi diziler var? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Ağustos Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

24 AĞUSTOS BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 24 Ağustos Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

24 Ağustos Cumartesi ATV Yayın Akışı

07:30 Atv'de Hafta Sonu

10:00 Buzul Çağı

11.50 Can Evim

15:10 Kimse Bilmez

19:00 Hafta Sonu Atv Haber

20:30 Sindirella

21.55 Gözcüler 1: Başlangıç

24 Ağustos Cumartesi KANAL D Yayın Akışı



09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Longwood Efsanesi

15:00 Afili Aşk

19:00 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Açlık Oyunları

22:45 Taksi 4

00:45 Taksi 4



24 Ağustos Cumartesi STAR TV Yayın Akışı

06:00 YÜKSEK SOSYETE

08:30 DELİSİN

10:15 En Güzel Bölüm Yerli Dizi - Tekrar

10:30 Dolunay Yerli Dizi - Tekrar

20:00 Yarışma - Yeni Bölüm

KAPANMADAN KAZAN

00:15 Çember: Güven Bana TV Sineması



24 Ağustos Cumartesi SHOW TV Yayın Akışı



06. 15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08.15 Hayat Güzeldir

10.00 Cumartesi Sürprizi/Canlı

13.00 Gel Hemşerim/Tekrar

15.30 Çocuktan Al Haberi

17.00 Çocuktan Al Haberi/Yeni Bölüm

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

00.15 Kuaförüm Sensin





24 Ağustos Cumartesi FOX TV Yayın Akışı

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Dünya Avucunuzda Yeni Bölüm

12.30 Şevkat Yerimdar

14.00 Her Yerde Sen

16.30 Yaparsın Aşkım

19.00 FOX Ana Haber Hafta Sonu Canlı

20.00 Eski Köye Yeni Adet

22.30 Efsane Aile

00.15 Müthiş Bir Film

24 Ağustos Cumartesi TV8 Yayın Akışı

08:30 Çok Güzel Hareketler Bunlar

10:30 Benimle Oynama

13:15 Para Bende

14:30 8x8

16:00 Yerli Sinema

18:00 Yerli Sinema

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Kick Box



24 Ağustos Cumartesi TRT1 Yayın Akışı

08.05 Ege'nin Hamsisi

11:00 Tozkoparan

13:40 Seksenler

16:30 3'te 3 Bir Zamanlar

19:00 Ana Haber

20.00 Kalk Gidelim