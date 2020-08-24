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24 Ağustos günün spor manşetleri

24 Ağustos, gazetelerin spor sayfalarında, 4 büyüklerin transfer gündemi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih bulunuyor. Öne çıkan manşetler ise "Maaş sorunu aşılır" ve "Defansa duvar örecek" oldu.

24 Ağustos günün spor manşetleri 1119