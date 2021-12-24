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  3. 24 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 24 Aralık 2021?

24 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 24 Aralık 2021?

Sevilen diziler ekranlarda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici yeni sezonda hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 24 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 24 Aralık 2021?

24 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 24 Aralık 2021?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 24 Aralık 2021 Cuma günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte 24 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 24 Aralık 2021?  sorularının yanıtları...

24 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 24 Aralık 2021?

24 ARALIK 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR? | BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 24 ARALIK 2021?

Cuma gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 24 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 24 Aralık 2021? Sezon dizilerinin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var.

24 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 24 Aralık 2021?

24 ARALIK 2021 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye

13:00 Kırmızı Oda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Kırmızı Oda

24 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 24 Aralık 2021?

24 ARALIK 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Evim Şahane

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

24 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 24 Aralık 2021?

24 ARALIK 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

24 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 24 Aralık 2021?

24 ARALIK 2021 CUMA SHOW YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:15 Bu Sabah

12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk11:00 Bir Şansım Olsa

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Aziz

24 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 24 Aralık 2021?

24 ARALIK 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

24 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 24 Aralık 2021?

24 ARALIK 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.40 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

24 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 24 Aralık 2021?

24 ARALIK 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30Alişan İle Hayata Gülümse

12:15Şefin Özel Konuğu

13:15Beni Böyle Sev

16:30Seksenler

19:00Ana Haber

19:55İddiaların Aksine

20:00Kıbrıs Zafere Doğru

23:45Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

24 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 24 Aralık 2021?

24 ARALIK 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI

08:00Muasır

08:30Sarayın Lezzetleri

09:30Geri Dönüşen Sanat
09:45Berceste
10:00Anadolu Arkeolojisi
10:30Tarihin Ruhu
11:00Felsefe Söyleşileri
12:00Hayat Sanat
12:30Geziyorum
13:00Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
14:00Aramızda Müzik Var
14:45Sessizce
15:00Sinema +
15:45Yeryüzleri
16:00Bir Resim Bir Hikaye
16:30Karar Perdesi
17:30Fotoğraflar
17:45Randevu
18:00Hayat Sanat
18:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
19:00Karalama Defteri
19:30Anjelika Akbar İle Sesler
20:00Türk Caz Standartları Enstitüsü
21:00İhmal Edilebilir Nasihatler
22:00Film Önü
22:15Yabancı Sinema: Yaban (Savage State)

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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