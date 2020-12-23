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24 Aralık Perşembe su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU

24 Aralık Perşembe tarihinde yaşanacak planlı su kesintileri, İSKİ, ASKİ ve İZSU'nun resmi web sitelerinde yayımlandı. Kamupyu ile günlük olarak veri paylaşan kanalizasyon ve sular idaresi müdürlüklerinin bilgilerine göre biz de haberimizde, planlı kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleleri derledik.

24 Aralık Perşembe su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU

24 Aralık Perşembe tarihinde İzmir, İstanbul ve ANkara'da yaşanacak planlı su kesintisi bilgileri, günlük olarak veri yayımlayan İSKİ, ASKİ ve İZSU'nun resmi web sitelerinden kamuoyuna duyuruldu. Kesinti bilgilerini önceden öğrenerek önlem almak isteyen vatandaşlar için biz de haberimizde, 24 Aralık Perşembe tarihinde su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri derledik. İşte detaylar...

24 ARALIK PEERŞEMBE İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 24 Aralık Perşembe günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

24 ARALIK PERŞEMBE ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 24 Aralık Perşembe günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

24 ARALIK PERŞEMBE İZSU SU KESİNTİSİ

İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 24 Aralık Perşembe günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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