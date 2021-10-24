24 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 17 Ekim 2021 Pazar televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 24 Ekim 2021 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar.
24 EKİM PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Kardeşlerim
15:25 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Nihat Hatipoğlu ile Mevlid Kandili Özel
21:45 Kim Milyoner Olmak İster
24 EKİM PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Yargı
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
24 EKİM PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Güldüy Güldüy Show
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Bir Demet Tiyatro
16:00 En Güzel Bölüm
16:15 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı
24 EKİM PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Elkızı
13:30 Aşk Mantık İntikam
15:45 Elkızı
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yalancılar ve Mumları
24 EKİM PAZAR TRT1 YAYIN AKIŞI
03:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
03:50 Muhteşem Kraliçe
05:55 Yeşil Deniz
08:40 Payitaht 'Abdülhamid'
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Ailenin Yeni Üyesi
14:10 Bizim Köyün Kızları Özel Bölüm
16:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
24 EKİM PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10.45 Masterchef Türkiye
15:15 Kırmızı Oda
18:30 Yerli Sinema
20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)
24 EKİM PAZAR SHOW YAYIN AKIŞI
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yalancı
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı
22:00 Tokatçı
23.45 Tokatçı
24 EKİM PAZAR TRT2 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı
05:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
06:20 Fotoğraflar
06:30 Arşivden Konserler
07:00 Tiyatro Dünyası
07:30 Hayat Sanat - Kolaj
08:00 İzler Suretler
08:20 Bir Kare Bir Anlam
08:30 Kelimeler ve Şeyler
09:30 Anjelika Akbar İle Sesler
10:00 Western: Katil Evlat (Gunman's Walk)
11:35 Türkiye Ekspresi
11:45 Geri Dönüşen Sanat
12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
13:00 Eşik
13:30 Atilla (Giupsepe Verdi - Attila)
15:30 Belgesel: Sayılar (Numbers)
16:30 Geziyorum
17:00 Konser Zamanı
17:50 Türkiye Atlası
18:00 Bir Resim Bir Hikaye
18:30 Anadolu Arkeolojisi
19:00 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
19:30 Muhayyelat
20:00 Batıya Doğru Akan Nehir
20:45 Bir Kare Bir Anlam
21:00 Arşivden Konserler
21:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ
22:00 Yabancı Sinema: Dağların Ardında (Tramontane)
23:50 Destansı Kareler
00:00 Western: Katil Evlat (Gunman's Walk)
01:45 Yabancı Sinema: Dağların Ardında (Tramontane)
03:35 Fotoğraflar
03:45 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
04:15 Muhayyelat
04:45 Batıya Doğru Akan Nehir