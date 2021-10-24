24 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 17 Ekim 2021 Pazar televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 24 Ekim 2021 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar. 24 EKİM PAZAR ATV YAYIN AKIŞI



07:30 atv'de Hafta Sonu 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet 11:45 Dizi TV 12:35 Kardeşlerim 15:25 Kuruluş Osman 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Nihat Hatipoğlu ile Mevlid Kandili Özel 21:45 Kim Milyoner Olmak İster 24 EKİM PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI 08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim 09:45 Magazin D Pazar 12:00 Arda ile Omuz Omuza 14:00 Yargı 16:15 Sadakatsiz 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Yargı 24 EKİM PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI 08:15 Çizgi Film Kuşağı 08:45 Güldüy Güldüy Show 11:00 Tülin Şahin ile Moda 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 14:00 Bir Demet Tiyatro 16:00 En Güzel Bölüm 16:15 Kiralık Aşk 18:45 Star Haber 20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı 24 EKİM PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Elkızı 13:30 Aşk Mantık İntikam 15:45 Elkızı 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Yalancılar ve Mumları ​​​​​​​ 24 EKİM PAZAR TRT1 YAYIN AKIŞI 03:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 03:50 Muhteşem Kraliçe 05:55 Yeşil Deniz 08:40 Payitaht 'Abdülhamid' 11:50 Enine Boyuna (Canlı) 13:00 Ailenin Yeni Üyesi 14:10 Bizim Köyün Kızları Özel Bölüm 16:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı) 19:00 Ana Haber (Canlı) 20:00 Teşkilat (Altyazılı) ​​​​​​​ 24 EKİM PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI 06:30 Oynat Bakalım 08:30 Çook Yaşa 09:45 10 Yaş Genç 10:30 Süper 1 Takım 10.45 Masterchef Türkiye 15:15 Kırmızı Oda 18:30 Yerli Sinema 20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm) ​​​​​​​ 24 EKİM PAZAR SHOW YAYIN AKIŞI 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Bir Şansım Olsa 14:30 Yalancı 18:45 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Hababam Sınıfı 22:00 Tokatçı 23.45 Tokatçı ​​​​​​​ 24 EKİM PAZAR TRT2 YAYIN AKIŞI 05:28 İstiklal Marşı 05:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain) 06:20 Fotoğraflar 06:30 Arşivden Konserler 07:00 Tiyatro Dünyası 07:30 Hayat Sanat - Kolaj 08:00 İzler Suretler 08:20 Bir Kare Bir Anlam 08:30 Kelimeler ve Şeyler 09:30 Anjelika Akbar İle Sesler 10:00 Western: Katil Evlat (Gunman's Walk) 11:35 Türkiye Ekspresi 11:45 Geri Dönüşen Sanat 12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 13:00 Eşik 13:30 Atilla (Giupsepe Verdi - Attila) 15:30 Belgesel: Sayılar (Numbers) 16:30 Geziyorum 17:00 Konser Zamanı 17:50 Türkiye Atlası 18:00 Bir Resim Bir Hikaye 18:30 Anadolu Arkeolojisi 19:00 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası 19:30 Muhayyelat 20:00 Batıya Doğru Akan Nehir 20:45 Bir Kare Bir Anlam 21:00 Arşivden Konserler 21:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ 22:00 Yabancı Sinema: Dağların Ardında (Tramontane) 23:50 Destansı Kareler 00:00 Western: Katil Evlat (Gunman's Walk) 01:45 Yabancı Sinema: Dağların Ardında (Tramontane) 03:35 Fotoğraflar 03:45 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası 04:15 Muhayyelat 04:45 Batıya Doğru Akan Nehir yayın akışıtelevizyonbugün kanallarda neler varbugün hangi dizi varbugün tvde ne var