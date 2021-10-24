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24 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 17 Ekim 2021 Pazar televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

24 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 24 Ekim 2021 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar.

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24 EKİM PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Kardeşlerim

15:25 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Nihat Hatipoğlu ile Mevlid Kandili Özel

21:45 Kim Milyoner Olmak İster

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24 EKİM PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Yargı

16:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

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24 EKİM PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Çizgi Film Kuşağı

08:45 Güldüy Güldüy Show

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Bir Demet Tiyatro

16:00 En Güzel Bölüm

16:15 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

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24 EKİM PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Elkızı

13:30 Aşk Mantık İntikam

15:45 Elkızı

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yalancılar ve Mumları

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24 EKİM PAZAR TRT1 YAYIN AKIŞI

03:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

03:50 Muhteşem Kraliçe

05:55 Yeşil Deniz

08:40 Payitaht 'Abdülhamid'

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Ailenin Yeni Üyesi

14:10 Bizim Köyün Kızları Özel Bölüm

16:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

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24 EKİM PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç 

10:30 Süper 1 Takım

10.45 Masterchef Türkiye

15:15 Kırmızı Oda

18:30 Yerli Sinema

20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)

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24 EKİM PAZAR SHOW YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Yalancı

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı

22:00 Tokatçı

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24 EKİM PAZAR TRT2 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı

05:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

06:20 Fotoğraflar

06:30 Arşivden Konserler

07:00 Tiyatro Dünyası

07:30 Hayat Sanat - Kolaj

08:00 İzler Suretler

08:20 Bir Kare Bir Anlam

08:30 Kelimeler ve Şeyler

09:30 Anjelika Akbar İle Sesler

10:00 Western: Katil Evlat (Gunman's Walk)

11:35 Türkiye Ekspresi

11:45 Geri Dönüşen Sanat

12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

13:00 Eşik

13:30 Atilla (Giupsepe Verdi - Attila)

15:30 Belgesel: Sayılar (Numbers)

16:30 Geziyorum

17:00 Konser Zamanı

17:50 Türkiye Atlası

18:00 Bir Resim Bir Hikaye

18:30 Anadolu Arkeolojisi

19:00 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

19:30 Muhayyelat

20:00 Batıya Doğru Akan Nehir

20:45 Bir Kare Bir Anlam

21:00 Arşivden Konserler

21:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ

22:00 Yabancı Sinema: Dağların Ardında (Tramontane)

23:50 Destansı Kareler

00:00 Western: Katil Evlat (Gunman's Walk)

01:45 Yabancı Sinema: Dağların Ardında (Tramontane)

03:35 Fotoğraflar

03:45 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

04:15 Muhayyelat

04:45 Batıya Doğru Akan Nehir

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