24 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi
19.55 UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda henüz puanı bulunmayan ve son sırada yer alan Beşiktaş, üçüncü hafta maçında, 4 puanla liderlik koltuğunda oturan Portekiz ekibi Braga'yı ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ
19.55 UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda henüz puanı bulunmayan ve son sırada yer alan Beşiktaş, üçüncü hafta maçında, 4 puanla liderlik koltuğunda oturan Portekiz ekibi Braga'yı ağırlayacak.
19.55 Gruptaki diğer mücadelede 4 puanla ikinci sırada bulunan Slovenya temsilcisi Slovan Bratislava sahasında, 3 puanla üçüncü durumdaki İngiliz takımı Wolverhampton ile karşılaşacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
19.55 UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir, 1 puanla üçüncü sırada bulunduğu J Grubu'nda, 4 puanla ikinci sıradaki Avusturya ekibi Wolfsberger ile evinde mücadele edecek.
19.55 J Grubu'nun 4 puanlı lideri Roma ise 1 puanla son sırada yer alan Alman takımı Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek.
TRABZONSPOR
22.00 İki maçta aldığı 1 puanla UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda üçüncü durumda bulunan Trabzonspor evinde, puansız olarak sonuncu basamaktaki Rus ekibi Krasnodar'la karşı karşıya gelecek.
22.00 Grupta iki maçı kayıpsız geçerek 6 puanla zirveye çıkan İspanya temsilcisi Getafe, 4 puanla ikinci sırada yer alan İsviçre temsilcisi Basel'le kozlarını paylaşacak.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekipte İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıkları sürecek.
PFDK
Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 3'ÜNCÜ HAFTA
19.55 Karabağ - Apoel
19.55 Porto - Rangers
19.55 Young Boys - Feyenoord
19.55 CSKA Moskova - Ferencváros
19.55 Ludogorets - Espanyol
19.55 Gent - Wolfsburg
19.55 Saint-Étienne - Oleksandria
19.55 Partizan - Man United
19.55 AZ Alkmaar - Astana
22.00 Sevilla - Dudelange
22.00 Dinamo Kiev - Kopenhag
22.00 Malmö - Lugano
22.00 Sporting - Rosenborg
22.00 PSV - LASK Linz
22.00 Celtic - Lazio
22.00 Rennes - CFR Cluj
22.00 Arsenal - Guimarães
22.00 Frankfurt - Standard
BASKETBOL
- Euroleague
20.00 Zenit - Panathinaikos
20.15 Anadolu Efes - Real Madrid
21.05 M.Tel Aviv - Valencia BC
21.30 Bayern Münih - BC Khimky
22.00 Kızılyıldız - Barcelona
- Euroleague Kadınlar
19.00 Sopron Basket - Fenerbahçe
- Eurocup Kadınlar
19.00 Beşiktaş - MBA Moskova
Kaynak: DHA
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