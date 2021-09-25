24 Eylül 2021 Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Zirai don tehlikesine dikkat!
"24 Eylül 2021 bugün hava nasıl olacak?" Sorusu araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgiye göre düşen hava sıcaklıklarını yerini güneşe bırakıyor. Ülke genelinde sıcaklıkların 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, geçen hafta 4 ila 8 derece düşen hava sıcaklıklarının bugün 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz iç kesimleri, iç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgelerinde zirai don tehlikesi halen daha devam etmekte. Sıcaklıkların artması rüzgarı önleyemiyor, bu sebeple Meteoroloji çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açacak tehlikelere karşı uyarıyor.
22 EYLÜL 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri doğrultusunda, "Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Rize'nin doğusu, Giresun ve Artvin çevreleri ile yarın Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, bu akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor."
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 15°C, 26°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 15°C, 23°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 26°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 13°C, 23°C
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 9°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 7°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 18°C
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DÜZCE 11°C, 22°C
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SİNOP 15°C, 21°C
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 13°C, 21°C
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Giresun ve Artvin çevreleri ile Rize'nin doğusunun yağmurlu, Artvin'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, yarın öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 12°C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu ile yarın öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN 14°C, 22°C
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT 9°C, 22°C
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu
TRABZON 14°C, 23°C
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM 2°C, 15°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu
KARS 2°C, 16°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
MALATYA 8°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
VAN 11°C, 18°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı, yarın az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık