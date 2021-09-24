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24 Eylül 2021 Cuma Show TV yayın akışı | Yalancı yeni bölümüyle Show TV'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Bir Başka Güzel ile başlayan kanal hemen ardından Bu Sabah programını ekrana veriyor. Akşam ise kanalın yeni dizisi Yalancı 2. bölümüyle ekrana veriyor. İşte 24 Eylül 2021 Cuma Show TV yayın akışı...

24 Eylül 2021 Cuma Show TV yayın akışı | Yalancı yeni bölümüyle Show TV'de

Show TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 24 Eylül 2021 Cuma Show TV yayın akışına yer verdik. 15:00'da Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme ekranlarda olurken hemen ardından Show Ana Haber ekrana geliyor. Akşam ise kanalın yeni dizisi Yalancı, ilk bölümüyle seyirciyle buluşuyor...

24 EYLÜL 2021 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.30 Bir Başka Güzel

08.30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Yalancı (Yeni Bölüm)

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