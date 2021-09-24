24 Eylül 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Eyvah Eyvah 3 Star'da
Star TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Mesut Yar ile Bugün ile güne başlayan Star TV'de akşam keyifle izleyeceğiniz Eyvah Eyvah 3 filmi izleyici karşısına geçiyor. İşte 24 Eylül 2021 Cuma Star TV yayın akışı...
Ekranların sevilen kanallarından biri olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 24 Eylül 2021 Cuma Star TV yayın akışına yer verdik. 09.45'de Sabahın Sultanı Seda Sayan ekranlarda olurken 13:30 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde Star TV ekranında olurken akşam izleyenlerle keyifli anlar yaşatacak Eyvah Eyvah 3 filmi ekrana geliyor...
24 EYLÜL 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16.00 Kiralık Aşk
18:30 Star Haber
20:00 Eyvah Eyvah 3