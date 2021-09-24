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24 Eylül 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Eyvah Eyvah 3 Star'da

Star TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Mesut Yar ile Bugün ile güne başlayan Star TV'de akşam keyifle izleyeceğiniz Eyvah Eyvah 3 filmi izleyici karşısına geçiyor. İşte 24 Eylül 2021 Cuma Star TV yayın akışı...

24 Eylül 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Eyvah Eyvah 3 Star'da

Ekranların sevilen kanallarından biri olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 24 Eylül 2021 Cuma Star TV yayın akışına yer verdik. 09.45'de Sabahın Sultanı Seda Sayan ekranlarda olurken 13:30 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde Star TV ekranında olurken akşam izleyenlerle keyifli anlar yaşatacak Eyvah Eyvah 3 filmi ekrana geliyor...

24 EYLÜL 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16.00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Eyvah Eyvah 3

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