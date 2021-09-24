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  3. 24 Eylül 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | Yerli Dizi TRT 1'de!

24 Eylül 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | Yerli Dizi TRT 1'de!

24 Eylül 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. TRT 1 bugün güne Tövbeler Olsun ile başlayıp, Kalk Gidelim ile devam ediyor. Akşam ise Yerli Dizi TRT1 ekranlarında olacak.

24 Eylül 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | Yerli Dizi TRT 1'de!

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 24 Eylül 2021 Cuma TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12.55'te Benim Adım Melek ekranlarda olurken 15.55'te Seksenler yayınlanıyor. 20:00'da ise Yerli Dizi TRT 1 ekranlarında oluyor...

24 EYLÜL 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:10 Tövbeler Olsun (Altyazılı)

09:25 Kalk Gidelim

12:55 Benim Adım Melek

15:55 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Yerli Dizi

23:25 Gönül Dağı (Altyazılı)

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