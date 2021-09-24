24 Eylül 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | Yerli Dizi TRT 1'de!
24 Eylül 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. TRT 1 bugün güne Tövbeler Olsun ile başlayıp, Kalk Gidelim ile devam ediyor. Akşam ise Yerli Dizi TRT1 ekranlarında olacak.
TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 24 Eylül 2021 Cuma TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12.55'te Benim Adım Melek ekranlarda olurken 15.55'te Seksenler yayınlanıyor. 20:00'da ise Yerli Dizi TRT 1 ekranlarında oluyor...
24 EYLÜL 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:10 Tövbeler Olsun (Altyazılı)
09:25 Kalk Gidelim
12:55 Benim Adım Melek
15:55 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Yerli Dizi
23:25 Gönül Dağı (Altyazılı)