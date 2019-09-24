24 Eylül bugün hangi diziler var? |24 Eylül Salı yayın akışı

24 Eylül Salı bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Eylül Salı Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

24 EYLÜL BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 24 Eylül Salı Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

24 Eylül Salı ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Atv gün ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Kimse Bilmez

00.20 Can Evim

24 Eylül Salı KANAL D Yayın Akışı

9.00 Küçük ağa

11.15 Magazin D yaz

12:30 Zalim İstanbul

15:15 Aşk-ı Memnu

17:00 Yaralı kuşlar

18:45 Kanal D haber

20:00 Thor: Karanlık Dünya

22:35 Repo Men

24 Eylül Salı STAR TV Yayın Akışı

07:00 Kaderimin Yazıldığı Gün

09:45 Kiralık Aşk

12:30 Yüksek Sosyete

15:30 Erkenci Kuş

18:45 STAR HABER

20:00 Kardeş Çocukları

00.15 Kuzgun

24 Eylül Salı SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 Aşk laftan anlamaz

12:45 Kuaförüm sensin

16:00 Yeni Gelin

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı uyanıyor

22.45 Bana Masal Anlatma

24 Eylül Salı FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Bir Aile Hikayesi

12:15 Yasak Elma

14.00 Temizlik Benim işim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Gülbin Tosun ile Ana haber

20:00 Yaparsın aşkım

00.15 Eski Sevgili

24 Eylül Salı TV8 Yayın Akışı

07:00 GÜNAYDIN DOKTOR

09:15 Gel Konuşalım /Canlı

11:00 Güle Güle oturun

13:30 Kızım

15:45 Bugün Düğümüz Var

19:00 Oynat Bakalım

20:00 MasterChef Türkiye

00.15 Seda Sayan İle Yemekteyiz

24 Eylül Salı TRT1 Yayın Akışı

09:05 Hangimiz Sevmedik

11:50 Kalk Gidelim

13:40 Pelin Çift ile iyi Fikir

15:25 Seksenler

17:40 Muhteşem Kraliçe

19:00 ANA HABER

20:00 Şampiyon

02.05 Seksenler