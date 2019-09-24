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24 Eylül bugün hangi diziler var? |24 Eylül Salı yayın akışı

24 Eylül Sal kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Eylül Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

24 Eylül bugün hangi diziler var? |24 Eylül Salı yayın akışı

24 Eylül Salı bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Eylül Salı  Salı Atv, Kanal D,  FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

24 EYLÜL BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 24 Eylül Salı  Salı Atv, Kanal D,  FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

24 Eylül Salı ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Atv gün ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Kimse Bilmez

00.20 Can Evim

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

24 Eylül Salı KANAL D Yayın Akışı

9.00 Küçük ağa

11.15 Magazin D yaz

12:30 Zalim İstanbul

15:15  Aşk-ı Memnu

17:00 Yaralı kuşlar

18:45 Kanal D haber

20:00 Thor: Karanlık Dünya

22:35 Repo Men

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

24 Eylül Salı STAR TV Yayın Akışı

07:00 Kaderimin Yazıldığı Gün

09:45 Kiralık Aşk

12:30 Yüksek Sosyete

15:30 Erkenci Kuş

18:45 STAR HABER

20:00 Kardeş Çocukları

00.15 Kuzgun

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

24 Eylül Salı SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 Aşk laftan anlamaz

12:45 Kuaförüm sensin

16:00 Yeni Gelin

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı uyanıyor

22.45 Bana Masal Anlatma

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

24 Eylül Salı FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Bir Aile Hikayesi

12:15 Yasak Elma

14.00 Temizlik Benim işim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Gülbin Tosun ile Ana haber

20:00 Yaparsın aşkım

00.15 Eski Sevgili

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

24 Eylül Salı TV8 Yayın Akışı

07:00 GÜNAYDIN DOKTOR
09:15 Gel Konuşalım /Canlı 
11:00 Güle Güle oturun
13:30 Kızım
15:45 Bugün Düğümüz Var

19:00 Oynat Bakalım
20:00 MasterChef Türkiye

00.15 Seda Sayan İle Yemekteyiz

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

24 Eylül Salı TRT1 Yayın Akışı

09:05 Hangimiz Sevmedik
11:50 Kalk Gidelim
13:40 Pelin Çift ile iyi Fikir
15:25 Seksenler
17:40 Muhteşem Kraliçe
19:00 ANA HABER
20:00 Şampiyon
02.05 Seksenler

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