24 Eylül bugün hangi diziler var? |24 Eylül Salı yayın akışı
24 Eylül Sal kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Eylül Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
24 Eylül Salı bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Eylül Salı Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
24 EYLÜL BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 24 Eylül Salı Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
24 Eylül Salı ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Atv gün ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kimse Bilmez
00.20 Can Evim
24 Eylül Salı KANAL D Yayın Akışı
9.00 Küçük ağa
11.15 Magazin D yaz
12:30 Zalim İstanbul
15:15 Aşk-ı Memnu
17:00 Yaralı kuşlar
18:45 Kanal D haber
20:00 Thor: Karanlık Dünya
22:35 Repo Men
24 Eylül Salı STAR TV Yayın Akışı
07:00 Kaderimin Yazıldığı Gün
09:45 Kiralık Aşk
12:30 Yüksek Sosyete
15:30 Erkenci Kuş
18:45 STAR HABER
20:00 Kardeş Çocukları
00.15 Kuzgun
24 Eylül Salı SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
08:00 Kendine İyi Bak
10:00 Aşk laftan anlamaz
12:45 Kuaförüm sensin
16:00 Yeni Gelin
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı uyanıyor
22.45 Bana Masal Anlatma
24 Eylül Salı FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Bir Aile Hikayesi
12:15 Yasak Elma
14.00 Temizlik Benim işim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Gülbin Tosun ile Ana haber
20:00 Yaparsın aşkım
00.15 Eski Sevgili
24 Eylül Salı TV8 Yayın Akışı
07:00 GÜNAYDIN DOKTOR
09:15 Gel Konuşalım /Canlı
11:00 Güle Güle oturun
13:30 Kızım
15:45 Bugün Düğümüz Var
19:00 Oynat Bakalım
20:00 MasterChef Türkiye
00.15 Seda Sayan İle Yemekteyiz
24 Eylül Salı TRT1 Yayın Akışı
09:05 Hangimiz Sevmedik
11:50 Kalk Gidelim
13:40 Pelin Çift ile iyi Fikir
15:25 Seksenler
17:40 Muhteşem Kraliçe
19:00 ANA HABER
20:00 Şampiyon
02.05 Seksenler
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