24 Eylül Cumartesi hava durumu: Kışlıkları çıkarın! Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşüyor, sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor!

Hafta içinin yoğun temposundan çıkan, hafta sonunu iple çekenler için nihayet o gün geldi. Cumartesi günü tatil olanlar, boş günlerini arkadaşları ve sevdikleriyle geçirmek ve planlar yapmak için ayırdı. Günlerini dolu bir şekilde geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından hava durumu merak konusu oldu. Peki 24 Eylül 2022 Cumartesi günü hava durumu nasıl? İşte il il detaylar...

24 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli çevreleri, Sakarya'nın kuzeyi, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz Bölgesi (Bolu hariç), Doğu Anadolu (Hakkari hariç), Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in doğu Toroslar mevkii, Adana’nın kuzey çevreleri ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Karadeniz, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun’un doğu, Erzurum’un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının; İç Anadolu'nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Karadeniz, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun’un doğu, Erzurum’un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı bulutlu, Kocaeli, Sakarya'nın kuzeyi ve İstanbul’un Anadolu yakasının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu, bu sabah yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri, doğu Toroslar mevkii ile Adana’nın kuzey, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 14°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Samsun’un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah kıyıları ile öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin (Hakkari çevreleri hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Adıyaman çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 29°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C

Az bulutlu