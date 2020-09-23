24 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta? Şans oyunu severler hem bugünkü şanslı numaraları öğrenmek hem de Süper Loto kuponlarına büyük ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki 24 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto nasıl oynanır? Ayrıntılar haberimizde...

24 EYLÜL SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi 24 Eylül Perşembe günü saat 21.30'da yapılacaktır.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto'nun kuralları şu şekildedir:

Süper Loto kuponunda 1 ve 60 sayıları arasından 6 adet sayı seçilmelidir. Şans oyunuseverler tarafından seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Süper Loto'da tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmak istenilmediği takdirde kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğu işaretlenerek, terminalin belirlediği rastgele 6 numara ile de çekilişe katılabilinmektedir.

Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günü saat 21:30'da yapılmaktadır. Şisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşen çekilişler canlı olarak internetten izlenebilmektedir.

Süper Loto ve diğer şans oyunlarının çekilişleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde yapılmaktadır.

Süper Loto çekilişleri Şans Merkezi denilen çekiliş stüdyosunda gerçekleştirilmektedir. Süper Loto'da çekilişler, Milli Piyango Online'dan canlı olarak verilmektedir.

MERAK EDENLER İÇİN

SÜPER LOTO SONUÇLARI 22 EYLÜL

22 EylülSüper Loto çekilişinde şanslı numaralar: 03 08 33 37 38 44