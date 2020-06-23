24 Haziran 2020 Çarşamba Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Atv, Show Tv, Star Tv yayın akışı

24 Haziran 2020 Çarşamba yayın akışı vatandaşlarımız tarafından araştırılmaya devam ediyor. 24 Haziran Çarşamba günü yayın akışında yer alacak dizi, film, ve televizyon programlarının yayın saatlerine haberimizden ulaşabileceksiniz. Peki bugün hangi diziler var? İşte, 24 Haziran Çarşamba Kanal D, ATV, Star TV, TV 8, TRT 1, Show TV yayın akışı..

ATV 24 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

FOX TV 24 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Şevkat Yerimdar

16:30 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Çılgın Dersane Kampta

22:15 Ali Kundilli

KANAL D 24 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Güneşi Beklerken

13:15 Aşk-ı Memnu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki?

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çarkıfelek

22:30 Çok Güzel Hareketler 2

STAR TV 24 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Dolunay

13.30 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Katma Değer Şaban

22:00 Kutsal Damacana 3: Dracoola

21:45 İşler Güçler

23:45 Aramızda Kalsın

Show TV 24 Haziran 2020 Çarşamba yayın akışı

06:00 Psi Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:00 Kalp Atışı

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aşk Geliyorum Demez

22:15 Güldür Güldür Show

23:45 Aşk Geliyorum Demez

TV8 24 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

10:00 Lezzet Düşkünleri

12:30 Doya Doya Moda

16:30 Survior Panaroma

20:00 Survivor

TRT 1 24 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:13 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:15Sağlıklı Mutfak

07:15 Aslan Ailem

10:15 Tozkoparan

11:50 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

13:00 Elimi Bırakma

15:55 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

23:40 Doğu'nun Kayıp Silüetleri

Kanal 7 24 Haziran 2020 Çarşamba yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Sevda MaÇarşamba

09:00 İnadım İnat

10:30 Elif

11:40 Mihrali

12:45 Mutfağım Şahane

14:30 Yemin

16:10 Masum

18:00 Haber Saati

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Eden Bulur