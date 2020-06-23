24 Haziran 2020 Çarşamba Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Atv, Show Tv, Star Tv yayın akışı
Yayın akışı ve 24 Haziran 2020 Çarşamba dizi ve televizyon programlarında neler olacağı internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. 24 Haziran 2020 Çarşamba gününü evlerinde geçirecek olan takipçilerimiz, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Atv, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışını haberimizde bulabilirsiniz.
24 Haziran 2020 Çarşamba yayın akışı vatandaşlarımız tarafından araştırılmaya devam ediyor. 24 Haziran Çarşamba günü yayın akışında yer alacak dizi, film, ve televizyon programlarının yayın saatlerine haberimizden ulaşabileceksiniz. Peki bugün hangi diziler var? İşte, 24 Haziran Çarşamba Kanal D, ATV, Star TV, TV 8, TRT 1, Show TV yayın akışı..
ATV 24 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
FOX TV 24 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Şevkat Yerimdar
16:30 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Çılgın Dersane Kampta
22:15 Ali Kundilli
KANAL D 24 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Güneşi Beklerken
13:15 Aşk-ı Memnu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki?
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çarkıfelek
22:30 Çok Güzel Hareketler 2
STAR TV 24 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Dolunay
13.30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Katma Değer Şaban
22:00 Kutsal Damacana 3: Dracoola
21:45 İşler Güçler
23:45 Aramızda Kalsın
Show TV 24 Haziran 2020 Çarşamba yayın akışı
06:00 Psi Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:00 Kalp Atışı
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aşk Geliyorum Demez
22:15 Güldür Güldür Show
23:45 Aşk Geliyorum Demez
TV8 24 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10:00 Lezzet Düşkünleri
12:30 Doya Doya Moda
16:30 Survior Panaroma
20:00 Survivor
TRT 1 24 Haziran 2020 Çarşamba Yayın Akışı
06:13 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:15Sağlıklı Mutfak
07:15 Aslan Ailem
10:15 Tozkoparan
11:50 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
13:00 Elimi Bırakma
15:55 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
23:40 Doğu'nun Kayıp Silüetleri
Kanal 7 24 Haziran 2020 Çarşamba yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Sevda MaÇarşamba
09:00 İnadım İnat
10:30 Elif
11:40 Mihrali
12:45 Mutfağım Şahane
14:30 Yemin
16:10 Masum
18:00 Haber Saati
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Eden Bulur
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