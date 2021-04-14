24 Haziran 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
24 Haziran 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Haziran 2021 Perşembe maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 24 Haziran 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
24 Haziran 2021 Perşembe gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
11:30
Aziz Yıldırım
Basın Toplantısı
FB TV, TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor
18:30
HJK Helsinki - KTP
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Honka - Haka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Mariehamn - SJK
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Oulu - KuPS
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
KPV - Gnistan
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Bodo Glimt - Molde
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Haugesund - Brann
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Kristiansund - Mjondalen
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Odds BK - Tromsö
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Stromsgodset - Sandefjord
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
20:00
Filistin - Komorlar
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube
20:00
Gimnasia Jujuy - Brown Adrogue
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:00
Stabaek - Valerenga
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
22:00
Atletico Mineiro - Juventude
Brezilya Serie A
Bilyoner TV