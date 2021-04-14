24 Haziran 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 24 Haziran 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

24 Haziran 2021 Perşembe gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



11:30

Aziz Yıldırım

Basın Toplantısı

FB TV, TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor

18:30

HJK Helsinki - KTP

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Honka - Haka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Mariehamn - SJK

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Oulu - KuPS

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

KPV - Gnistan

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Bodo Glimt - Molde

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Haugesund - Brann

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Kristiansund - Mjondalen

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Odds BK - Tromsö

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Stromsgodset - Sandefjord

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

20:00

Filistin - Komorlar

FIFA Arab Cup

FIFA Youtube



20:00

Gimnasia Jujuy - Brown Adrogue

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:00

Stabaek - Valerenga

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



22:00

Atletico Mineiro - Juventude

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

