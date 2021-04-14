24 Haziran 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıResmi Gazete'de bugün (24.06.2021) | 24 Haziran 2021 Resmi Gazete kararları24 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de bu hafta indirim üstüne indirim!TBMM'de tatil yok! Süre uzatıldı: 1 Temmuz'dan sonra da...Meteoroloji'den 24 Haziran 2021 Perşembe hava durumu raporu: Dikkat! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor!Bilim insanları şokta: Koronavirüse yakalandı ve 218 gün iyileşemedi!Adana semalarında görülen Dolunay güzelliği ile mest etti!Taksi şoförünün feci sonu! Tartıştığı kişi canını aldıSurvivor yarı finale kim gidecek? 23 Haziran 2021 ÇarşambaMısırlı milyarder Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı kötü haberi duyurdu: Stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu
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24 Haziran 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

24 Haziran 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Haziran 2021 Perşembe maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

24 Haziran 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 24 Haziran 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

24 Haziran 2021 Perşembe gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...


11:30
Aziz Yıldırım
Basın Toplantısı
FB TV, TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor

18:30
HJK Helsinki - KTP
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Honka - Haka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Mariehamn - SJK
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Oulu - KuPS
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
KPV - Gnistan
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Bodo Glimt - Molde
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Haugesund - Brann
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Kristiansund - Mjondalen
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Odds BK - Tromsö
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Stromsgodset - Sandefjord
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

20:00
Filistin - Komorlar
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube

20:00
Gimnasia Jujuy - Brown Adrogue
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:00
Stabaek - Valerenga
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

22:00
Atletico Mineiro - Juventude
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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