24 Haziran 2021 Perşembe elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek?
İstanbul'un bir çok ilçesi ve mahallesinde 24 Haziran Perşembe elektrik kesintileri var. Salgın döneminde olduğumuz şu günlerde evden çalışma sistemine geçen şirketler nedeniyle İstanbul elektrik kesintisi duyurularına ilgi arttı. İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler merak ediliyor. Peki elektrikler hangi ilçelerde kesildi? Saat kaçta gelecek? İşte AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı.
AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde yayımlanan planlı elektrik kesintisi programı ile kesintinin uygulanacağı şehir, ilçeler, mahalleler (sokaklar dahil) ile kesinti tarihi ile elektrik kesintinin zamanı ve süresi öncesinde duyuruluyor. 24 Haziran Perşembe günü kesintiler nerede, hangi saatler arasında yapılacak? sorularının yanıtları program dahilinde belli oldu. İşte ilçe ilçe kesintinin olduğu yerler ve elektriklerin saat kaçta geleceği hakkında detaylı bilgiler.
ATAŞEHİR
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: YURTSEVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KAİNAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ALPKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KAYIŞDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KARTAL
BEYKOZ
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: SELVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: SEZERLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: FEDA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: MASAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: ETİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: AKRABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: ALİ SEZER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: KATIRCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: ŞEHİT YASİN YILMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: SEZERLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: DEMİRCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: ÇİTLENBİK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: HATBOYU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: MASAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: EBRULİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: AKKİRAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: ALAZ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: CENGİZHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KOÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: TEKİNAY ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: ÇERÇİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: YÖNETMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: BİÇİM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KASAP ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KATIRCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: MIZRAP ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: MASALCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: ULAK
ÇEKMEKÖY
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: DEYMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ELVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ÇİFTLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ŞEVKİBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KERVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KERVANSARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÖKSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KIVRIMLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: SAİD NURSİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: YILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: YAZGAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KAMBER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ÖZSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ÖZGÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ŞENER
KADIKÖY
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: UÇAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: ATATÜRK
09:00 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: SEVÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: PINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: PERÇEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: EVSEN
KARTAL
9:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: DAĞÇİLEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: FESLEĞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SÜSNARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: YILDIZÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: DUTAĞACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: GÜLSUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ŞEHİT ERDAL ENGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: GÜLDERE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: EFSER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SAZLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: YAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: AKGÜNAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: BALCIDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: BİRİKİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: KUZUCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ENGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: SÜMBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: SAFRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: YAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS - Sokak: YEŞİL
10:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KONUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MELEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ILGIN
09:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: BAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: DİKEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: NİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: ÇAĞLAYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: DEVA
PENDİK
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: ENSAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: YILMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: TUNAHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: MUTLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: SULTAN SELİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: HİDAYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: ÇILDIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: BOSNA
SANCAKTEPE
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: HİLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: NURSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: HAŞMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ADAGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: HALİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: DAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: GÖKKUŞAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ULUCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: OKTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: MELEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: İLERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ATAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KANTARCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: BAHÇIVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: DEV
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KADİFE
09:00 - 12:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: SAİD NURSİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: EVLİYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: MUAZZAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: KADİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: HIZIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: ÖNDER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: YİĞİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: BAKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: ULUGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: AKİT
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: REYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GEMİCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ATAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ATILGAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÇAKABEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: YELİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BUĞDAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KOPUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GENÇLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ZENCEFİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GÜNDÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GÜRGEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MUTLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ABDURRAHMAN GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ŞEYDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: PARK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ZENGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: NİHAVENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: TUANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MEHMETÇİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MEKTUP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: OLTU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MADIMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: HİLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: RASİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KALAMIŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: HACI BAYRAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: HAŞMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: HALİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: DAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ULUCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KARAYAĞIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: YASA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ATAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ÖMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: AKÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: VALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: DİNÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: EDEBİYAT
13:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKPINAR - Sokak: HANBELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKPINAR - Sokak: ÖZKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKPINAR - Sokak: AKAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKPINAR - Sokak: SELCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKPINAR - Sokak: ŞÜHEDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKPINAR - Sokak: AKŞEMSETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKPINAR - Sokak: ÇUKUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKPINAR - Sokak: ADAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKPINAR - Sokak: YENER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKPINAR - Sokak: DEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKPINAR - Sokak: ZEMZEM
TUZLA
09:30 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: TAŞELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: MERİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: BAHÇELİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: ÜSTÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: İBRAHİM KORKMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: MÜBADİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: ŞAHİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: ÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: GÖKDEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: HAŞMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: SERÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: HACILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: GÜLNAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: SÜMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: EMİN BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: ERMAN AYDINER
ÜMRANİYE
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: KERMES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: MANDIRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ATATÜRK
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ALİ MURAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: MANDIRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: HANZADE
AVRUPA YAKASI BEDAŞ ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
ARNAVUTKÖY
NO: 4182043
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4182247
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4189347
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah CEREN sk / FATİH mah CEREN sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 4196417
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah DİCLE, KİRAZLI, SILA sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 4183559
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2088. sk bölgelerinde 24/06/2021 00:01:00 - 24/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4183561
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 169., 171., 173., 175., 176., 177., 178., 180., 186., 187., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 24/06/2021 00:01:00 - 24/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4196351
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2468., 2470., 2471., 2472., 2473., 2474., 2475., 2477., 2657., SOĞUKSU, TURGUT sk bölgelerinde 24/06/2021 02:00:00 - 24/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4183564
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 588., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 600., 601., 602., 603., 604., 605., 606., 611., 612., 613., BAĞCILAR sk bölgelerinde 24/06/2021 04:00:00 - 24/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4183567
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 676., 714., 718., 721., 724., 725., 726., 729., 730., 731., 732., 734., 735., 737. sk bölgelerinde 24/06/2021 04:00:00 - 24/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4196360
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2509., HACI BOSTAN sk bölgelerinde 24/06/2021 05:00:00 - 24/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4185613
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 225., 226., 227., 230., 231. sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4169354
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1601. sk / YENİMAHALLE mah 1514., 1519., BAĞCILAR ASFALTI, MAHMUTBEY sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4196368
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1929., 1930., 1932., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 4184139
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KANDİLLİ 1 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1652., 1653., 1654., 1655., MASLAK sk / FATİH mah 1759. sk / GÖZTEPE mah 2341., 2343., 2344., 2345., 2346., 2347., 2348., 2349., 2351., 2352., 2353., 2354., 2356., 2358., 2360., 2371., MASLAK sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 4188397
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ŞEHİT MUAMMER YÜZSÜREN sk bölgelerinde 24/06/2021 00:05:00 - 24/06/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4188399
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ŞENLİKKÖY mah sk bölgelerinde 24/06/2021 02:00:00 - 24/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4188400
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah EKŞİ NAR sk bölgelerinde 24/06/2021 05:00:00 - 24/06/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 4185636
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2234., AŞIK VEYSEL, BANU, BOZOK, BİLGİN, CEM, DAL, DEMİR, DOĞU, GAMZE, GÜLTEPE, GÜNDOĞAN, HEKİM, KAYA, KIZILAĞAÇ, KİRAZ, LALELİ, NADİR, NEDİM, NİGAR, SEL, SUNA, TURHAL, UĞUR MUMCU, VİŞNE, YALÇIN, YILMAZ, YUVA, ZİLE, ÖZBEY, ÖZDENİZ, ÖZTÜRK, ÜMİT, İKLİM, İNCİLER, ŞAHİN sk bölgelerinde 24/06/2021 00:01:00 - 24/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4184102
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2236., 2237., BAĞDA, BOZOK, DOĞU, EFDAL, ELMA, ERSİN, GÜNEY, KİRAZ, LALELİ, LAÇİN, MARTI, SEVİNÇ, UĞUR MUMCU, VİŞNE, ÇANKAYA, ÖZDENİZ, İPEKOTU sk bölgelerinde 24/06/2021 00:01:00 - 24/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4184271
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah GÖKTEPE, KAHRAMAN, OSMANLI sk / GÜVERCİNTEPE mah KAVAKLI, NUR sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4188323
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah GÜLNİHAL, GÜMÜŞLÜ sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4188429
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1121., 1122., AKDOĞAN, GÜNER, LÜTFÜ KIRDAR, ONUR, YEŞİLYURT, ÇAĞLAR, ÇAĞLAYAN sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4193847
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 24/06/2021 12:00:00 - 24/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
NO: 4181488
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah GÜNEŞ, GÜNEŞTEL, MANASTIR, SİNAN sk bölgelerinde 24/06/2021 19:00:00 - 24/06/2021 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4181491
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah GÜNEŞ, OBA, RÜYA, SEMA sk bölgelerinde 24/06/2021 20:00:00 - 24/06/2021 23:59:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 3927470
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah CEDİDİYE, IHLAMUR YILDIZ, NURTANESİ, YILDIZ, ÜZENGİ sk / CİHANNÜMA mah YILDIZ sk / DİKİLİTAŞ mah ASLAN, ASUDE, AYNALIPEMBE, AŞIK KEREM, BARBAROS, CAMİMEYDANI, CEDİDİYE, CEYLAN, DAMLA, DİKİLİTAŞ, DİKİLİTAŞ ÇIKMAZI, EFTELYA, EMİRHAN, EREN, GÜLBAHAR, KARAKIŞ, KARAKOL ÇIKMAZI, KARDEŞLER, SARDUNYA, SETÜSTÜ, SİNCAP, TOHUM, TUĞRUL, YENİDOĞAN, ZAMBAK, ZERDALİ, ÇİTLENBİK ÇIKMAZI, ÖMÜR, ŞEHİT CAHİT GÖKALP sk / GAYRETTEPE mah PROF. DR. BÜLENT TARCAN sk bölgelerinde 24/06/2021 00:00:00 - 24/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4159323
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah ADALI, ADALI FETTAH, BAKKAL, BEYAZGÜL, EĞLENCE, KÖRKADI, MUMHANE, NERGİS, ŞARIK ARIYAK sk bölgelerinde 24/06/2021 10:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 4182099
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI, OLİMPİYAT, ÜRGÜP, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 23/06/2021 22:00:00 - 24/06/2021 05:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4188538
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ARMA, AYTAÇ, AYTEKİN, BEGÜM, EBRU, EMİROĞLU, ERDİNÇ, FEDAİ, GÖKTÜRK, GÖZDE, GÜRBÜZ, HÜRMÜZ, KALE, MORLALE, OKAN, ONURLU, SEBAT, SERVET, SİNEM, TAVŞANLI, UFUK, VENÜS, ZİYA GÖKALP, İHSAN sk / SAHİL mah ADALET, AKTOPRAK sk bölgelerinde 24/06/2021 01:00:00 - 24/06/2021 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4184259
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah LOKUM sk / KAVAKLI mah AKŞEMSETTİN, DEMOKRASİ, DESTAN, DUMLUPINAR, ELMAS, GARİP, HARİKA, KASİDE, KINALIKUZU, MARMARA, OVALI, SULTAN SELİM, UĞUR MUMCU, ÇAVUŞOĞLU, İNAN sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4183462
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah YURT sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4196432
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah GÖLBOYU, KÖROĞLU, ÇALIŞLAR sk / KAVAKLI mah DENİZ AKTAŞ sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4176445
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ARMA, AYTAÇ, AYTEKİN, BEGÜM, EBRU, EMİROĞLU, ERDİNÇ, FEDAİ, GÖKTÜRK, GÖZDE, GÜRBÜZ, HÜRMÜZ, KALE, MORLALE, OKAN, ONURLU, SEBAT, SERVET, SİNEM, TAVŞANLI, UFUK, VENÜS, ZİYA GÖKALP, İHSAN sk / SAHİL mah ADALET, AKTOPRAK sk bölgelerinde 24/06/2021 09:30:00 - 24/06/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4186330
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 214., GÜLDESTE sk bölgelerinde 24/06/2021 13:00:00 - 24/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 4177030
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah İPLİKÇİ FIRINI sk / İSTİKLAL mah ALİ KABULİ, HACI HÜSREV, KAN KARDEŞİ, KAN KARDEŞİ ÇIKMAZI, MAHİR, PAŞALI HASAN, SAHAF MEZARLIĞI, SAHAF ÇEŞMESİ, SAKIZ AĞACI, İPLİKÇİ FIRINI sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
NO: 4202323
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AYDINLAR, DOST, GÜLİSTAN, MERİÇ 2, SARMAŞIK, SEYRAN, TÜLİN, YAKUT, YELİZ 2, YEŞİM 1, ZÜMRÜT 5, ÖNDER sk / CELALİYE mah ÖZEN sk / GÜZELCE mah ACUN, ADALET 2, ADİL, AKASYA 4, AKIN 1, AKMAN, ALYANAK, ARDIÇ, ARZUM, ASIR, ASRİ, ATAN, ATMACA 1, AYDINLAR, BABACAN, BADEM, BALIKÇI, BENAY, BILDIRCIN, BUKET 1, BURHAN, BİZİM, CAN ERİĞİ, CESUR 1, CUMHURİYET 1, D-100 KARAYOLU, DEMİR 2, DESTAN, DORUK, DİKMEN, DİLMEN, EMEL, ER, ERAY 1, ERDEM 2, ERTÜRK, ERÇİL, ESENYEL, ESRA 1, ESİN 2, ESİNEL, FENER, FEVZİ ÇAKMAK 2, GEÇİT, GRUP, GÖKHAN, GÖKTAŞI, GÖREN, GÖZDAĞI, GÖZÜAYDIN, GÜLAĞACI, GÜLER 1, GÜLTAŞ, GÜN, GÜNER, GÜNEŞ, GÜNGÖR 1, GÜRLER, GÜVERCİN 2, GÜZEL, GÜZELCE CAMİİ, GİRNE, GİYİM, HAKAN, HAKİM, HAN, HASAN, HASIRCILAR, HEDEF, HUZUR, HÜNER, HÜNKAR, HÜR, KAPLAN 1, KARDELEN, KAVAK 1, KAVAKLIKENT, KEMER, KIYI, KUDRET, KUMSAL, KUPA, KİLÇİÇEĞİ, KİRAZ, LADİN 1, MASAL, MEDENİ, MERT, METİN, MODERN, MOR, MURAT 1, MÜRŞİT, MİÇO, NAR 1, NEHİR, NEVRA, NİL, NİMET, OLGUN, ORHUN, PAPAĞAN, PETEK, PTT, RAFETBEY, RENGİGÜL, REİS, ROMAN, RÜZGAR 1, SAKA, SAYDAM, SELVİ 2, SEMA 1, SERAP, SEVGİ 1, SEVİM 1, SEVİNÇ 1, SILA, SUSAM, SİNEM 1, TAN 1, TAYFUN, TAÇ, TOROS 1, TUBA, TUGAY, TURAN, TÜRKÜ, UMUT 3, USKUMRU, UÇAL, UÇAN, UÇAR, UĞURLU 1, VATAN 1, YAVRU, YAVUZ 1, YAY, YAZAR, YAĞMUR 2, YAŞAR, YENİ CAMİ, YENİDOĞAN, YENİÇERİ, YENİÇEŞME, YESEMİN, YOĞURTHANE, YUNUS, YÖRÜK, YÜCE, YÜZYIL, ZAMBAK 4, ZİRVE, ÇALIŞKAN, ÇAM 2, ÇAĞDAŞ 3, ÇEMBER, ÇINAR 3, ÖDÜL, ÖLÇÜ, ÖNCÜ, ÖVGÜ, ÖZEL, bölgelerinde 24/06/2021 05:00:00 - 24/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4196650
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ARDIÇ, BILDIRCIN, D-100 KARAYOLU, ERAY 1, GEÇİT, HUZUR, KAVAK 1, RAFETBEY, UĞURLU 1, YAY, ÇAM 2, ÇEMBER sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4203319
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAYIR, BAYRAM, BAŞARAN, ENGİN, FESLEĞEN, OKUR, POYRAZ 1, TURGUT ÖZAL, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4196657
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah ACEM 1, ALPEREN, BAHAR 2, BAĞDERESİ, BİRKAN, DENİZ 2, EREN, GENÇTÜRK, GÖKÇİN, GÜLNUR, GÜLŞEN, HAZİRAN, HOCA AHMETEFENDİ, KARAKOL, KARANFİL 3, KAVUN, KERKÜK, KİVİ, LİMON, MEŞE 1, MUHTEREM, MİLLET 2, ORDU 1, OTOYOL, SADE, SAKİN 1, SANDAL 2, SEVAL 1, SONAY, TADAL, TURKUAZ, UMUT, UĞUR 1, VATAN 2, ZAKKUM 3, ÖMER, ÖMÜR, ÖZGÜR, ŞUBAT sk / ULUS mah GÜNNUR sk bölgelerinde 24/06/2021 12:00:00 - 24/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 4188450
İSTANBUL ÇATALCA ilce -KESTANELİK mah sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4183418
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÜMÜŞPINAR mah HAMİT sk bölgelerinde 24/06/2021 10:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 4176892
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1024., 1073. sk bölgelerinde 24/06/2021 00:00:00 - 24/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4181339
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1203., 1207., 1208., 1209., 1210., BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah YAŞAR KEMAL sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4196440
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2261., 2262., 2318. sk / PİRİ REİS mah 2269., 2270. sk bölgelerinde 24/06/2021 10:00:00 - 24/06/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 4181324
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 24/06/2021 00:05:00 - 24/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4181323
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER sk bölgelerinde 24/06/2021 00:05:00 - 24/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4182211
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah BELEDİYE, NAZLI, İSTANBUL sk bölgelerinde 24/06/2021 01:00:00 - 24/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4186335
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah KEMER sk bölgelerinde 24/06/2021 10:00:00 - 24/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4185617
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah DÜZ, GÜN, ILGAZ, KARABAŞ, LATİFE, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OLCAY, SEVHAN, URFA, YENİ BAYIR, YUNUS EMRE, ÜÇTEPE sk bölgelerinde 24/06/2021 12:00:00 - 24/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4201357
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah GÜL sk / ÇIRÇIR mah 1.SEVİMLİ, ARZU, ATAÇ, BEYHAN, DÖNMEZ, EFELER, EVREN, IŞIL, NİHAL, OYA, SARAY sk bölgelerinde 24/06/2021 14:00:00 - 24/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 4188894
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk / KATİP KASIM mah HAYRİYE TÜCCARI, KIZILTAŞ sk / MESİHPAŞA mah AZİMKAR, KOSKA, LALELİ, MESİHPAŞA sk / MİMAR KEMALETTİN mah AZİMKAR, HAYRİYE TÜCCARI, KIZILTAŞ, KOSKA, LALELİ, MESİHPAŞA sk bölgelerinde 24/06/2021 00:00:00 - 24/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4188895
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA FENARİ mah BAB-I ALİ, DİVANYOLU, GAZİ SİNANPAŞA, NUR-U OSMANİYE, TÜRBEDAR, YENİÇERİLER sk bölgelerinde 24/06/2021 03:00:00 - 24/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 4184127
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1089. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2000., 2033., 2036., 2037., 2038., 2047., 2048., 2049., 2050., 2051., 2189., 2190., A, B, C sk bölgelerinde 24/06/2021 12:00:00 - 24/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4184117
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1138. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2422. sk / İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 106., 110., 111., 129/1., 131., 131/1., 132., 133., 134., 136., 67., 85., 85/1., 86., 86/1., 87., 88., 89., 90., 95. sk bölgelerinde 24/06/2021 12:00:00 - 24/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 4189326
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CANSIZ, SARIKAYA, TAKDİR sk bölgelerinde 24/06/2021 09:30:00 - 24/06/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4189323
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah GÖKHAN, GÜLİZAR, NARİN sk bölgelerinde 24/06/2021 09:30:00 - 24/06/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 4189340
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 1.ŞAHİN, 2.ÜLKÜ, ANIL, ZEYNEP sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 4193724
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ARMAĞAN, BAHÇE KEKİĞİ, DAĞ ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, FEZA, MUHTAR, TARABYA BAYIRI, TUNCA, YILDIZ TEPE, YUMAK, ÖNCELER sk / TARABYA mah ARMAĞAN, TARABYA BAYIRI, YUMAK sk bölgelerinde 24/06/2021 01:00:00 - 24/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4185634
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ADİL, BATI, DIŞBUDAK, DUT, FİKRİ, KARAGÜL, KERVAN, KISMET AĞACI, NEHİR, NİSAN, SAMYELİ, SEDİR, TURGUT REİS, YOSUN, ÇAMLIBEL, İNCİR sk / USKUMRUKÖY mah HAZİRAN sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4188364
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah ADAK, AKİDE, ALEV, DERE YOLU, ERİK, SERVET ÇIKMAZI sk bölgelerinde 24/06/2021 09:30:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 4188483
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAŞAK, DALYAN, FUAT ONAT, KUMSAL, MARTI, MEHTAP, MERCAN, POLİGON, YAKAMOZ, YILDIZ, YUNUS sk bölgelerinde 24/06/2021 01:00:00 - 24/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4189443
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKİDE, DOSTLAR, DÜNYA, MURAT, MURAT SUYU, TOPRAK, VAKIF, ZAFER, ÇETİN EMEÇ, İMGE, ŞEKER sk bölgelerinde 24/06/2021 04:00:00 - 24/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4196527
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ATİK, BOŞ, BÜYÜKÇAVUŞLU, BİRLİK, COŞKU, CİNGÖZ, DEMOKRASİ, DENİZYILDIZI, DURGUN, ESARET, FIRFIR, FİYONK, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, GÖK, GİRGİN, HANCIOĞLU, HASFIRIN, HAVANCI, HAYIRLI, HAYRABOLU, HÜKÜMDAR, HÜZÜN, KARAKARTAL, KATİBİM, KUVVET, KÜLTÜRLÜ, MARTIKUŞU, MERHAMET, MISIR, MÜNEVVER, NAKİL, NARLIKAPI, NARLITEPE, NATO, OCAK, PITIR, SAKLIBAHÇE, SARIEFE, SARIÇAM, SARRAF, SELEN, SENCER, SERAMİK, SEVDALI, TARLABAŞI, TESKERECİ, TOPTANCI, TURALLAR, TİCARET, UZER, UĞURKAN, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAVUZCAN, YELKOVAN, YOLAÇAR, YÜZÜNCÜYIL, ZEMİN, ÇAVUŞ, ÜMİT, İLKE, İSTANBUL, İŞLETME, ŞÜKRÜ sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4182198
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah RUMELİ, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SAVCI BEYLER, TERAKKİ, YÜCEDAĞ sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4184059
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah BEŞER ÇIKMAZI, DÜLDÜL, DİCLE, ÖZÇINAR sk bölgelerinde 24/06/2021 10:00:00 - 24/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
NO: 4205341
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ESKİ BELEDİYE sk / TELSİZLER mah BONCUK, GALATA DERESİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah GALATA DERESİ, KARANFİL YORULMAZ, TEKİN, YENİDERE, ZİNCİRLİDERE sk bölgelerinde 24/06/2021 10:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4205338
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah BİBERİYE, GÜNDOĞAN, IŞIK, LALELİ, PAPATYA 1, SOLMAZ, TOMBUL, YALÇIN, YENİDERE, ŞELALE sk / MECİDİYEKÖY mah GÜLBAHAR sk bölgelerinde 24/06/2021 10:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 4174364
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2938., 2939., 2940., 2941., MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4185616
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2252., 2253., 2254., 2255., 2261., 2262., 2263., 2271., H, HOCA AHMET YESEVİ, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4185609
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1324., 1324/2., 1325., 1325/1., 1326/1., 1328., 1331. sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ZEYTİNBURNU
NO: 4177092
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 24/06/2021 00:00:00 - 24/06/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4181487
ISTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 24/06/2021 02:00:00 - 24/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4181490
ISTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 24/06/2021 04:00:00 - 24/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4207316
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah MODABAĞ, MODABAĞ A sk bölgelerinde 24/06/2021 12:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.