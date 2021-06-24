24 Haziran 2021 Perşembe elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek?

AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde yayımlanan planlı elektrik kesintisi programı ile kesintinin uygulanacağı şehir, ilçeler, mahalleler (sokaklar dahil) ile kesinti tarihi ile elektrik kesintinin zamanı ve süresi öncesinde duyuruluyor. 24 Haziran Perşembe günü kesintiler nerede, hangi saatler arasında yapılacak? sorularının yanıtları program dahilinde belli oldu. İşte ilçe ilçe kesintinin olduğu yerler ve elektriklerin saat kaçta geleceği hakkında detaylı bilgiler.

ATAŞEHİR

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: YURTSEVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KAİNAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ALPKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KAYIŞDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KARTAL

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: SELVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: SEZERLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: FEDA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: MASAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: ETİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: AKRABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: ALİ SEZER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: KATIRCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: ŞEHİT YASİN YILMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: SEZERLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: DEMİRCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: ÇİTLENBİK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: HATBOYU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: MASAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: EBRULİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: AKKİRAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: ALAZ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: CENGİZHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KOÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: TEKİNAY ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: ÇERÇİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: YÖNETMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: BİÇİM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KASAP ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KATIRCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: MIZRAP ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: MASALCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: ULAK

ÇEKMEKÖY

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: DEYMER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ELVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ÇİFTLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ŞEVKİBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KERVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KERVANSARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÖKSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KIVRIMLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: SAİD NURSİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: YILDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: YAZGAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KAMBER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ÖZSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ÖZGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ŞENER

KADIKÖY

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: UÇAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: ATATÜRK

09:00 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: SEVÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: PINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: PERÇEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: EVSEN

KARTAL

9:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: DAĞÇİLEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: FESLEĞEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SÜSNARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: YILDIZÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: DUTAĞACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: GÜLSUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ŞEHİT ERDAL ENGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: GÜLDERE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: EFSER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: SAZLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: YAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: AKGÜNAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: BALCIDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: BİRİKİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: KUZUCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ENGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: SÜMBÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: SAFRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: YAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS - Sokak: YEŞİL

10:00 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KONUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MELEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ILGIN

09:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: BAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: DİKEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: NİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: ÇAĞLAYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: DEVA

PENDİK

09:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: ENSAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: YILMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: TUNAHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: MUTLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: SULTAN SELİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: HİDAYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: ÇILDIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: BOSNA

SANCAKTEPE

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: HİLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: NURSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: HAŞMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ADAGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: HALİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: DAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: GÖKKUŞAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ULUCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: OKTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: MELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: İLERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ATAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KANTARCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: BAHÇIVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: DEV

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KADİFE

09:00 - 12:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: SAİD NURSİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: EVLİYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: MUAZZAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: KADİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: HIZIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: ÖNDER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: YİĞİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: BAKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: ULUGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: AKİT

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: REYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GEMİCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ATAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ATILGAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÇAKABEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: YELİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BUĞDAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KOPUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GENÇLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ZENCEFİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GÜNDÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GÜRGEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MUTLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ABDURRAHMAN GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ŞEYDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: PARK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ZENGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: NİHAVENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: TUANA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MEHMETÇİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MEKTUP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: OLTU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MADIMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: HİLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: RASİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KALAMIŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: HACI BAYRAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: HAŞMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: HALİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: DAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ULUCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KARAYAĞIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: YASA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ATAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ÖMER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: AKÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: VALİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: DİNÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: EDEBİYAT

13:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKPINAR - Sokak: HANBELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKPINAR - Sokak: ÖZKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKPINAR - Sokak: AKAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKPINAR - Sokak: SELCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKPINAR - Sokak: ŞÜHEDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKPINAR - Sokak: AKŞEMSETTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKPINAR - Sokak: ÇUKUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKPINAR - Sokak: ADAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKPINAR - Sokak: YENER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKPINAR - Sokak: DEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKPINAR - Sokak: ZEMZEM

09:30 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: TAŞELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: MERİÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: BAHÇELİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: ÜSTÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: İBRAHİM KORKMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: MÜBADİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: ŞAHİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: ÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: GÖKDEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: HAŞMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: SERÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: HACILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: GÜLNAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: SÜMER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: EMİN BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: ERMAN AYDINER

ÜMRANİYE

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: KERMES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: MANDIRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ATATÜRK

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ALİ MURAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: MANDIRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: HANZADE

AVRUPA YAKASI BEDAŞ ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

ARNAVUTKÖY

NO: 4182043

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4182247

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4189347

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah CEREN sk / FATİH mah CEREN sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 4196417

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah DİCLE, KİRAZLI, SILA sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 4183559

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2088. sk bölgelerinde 24/06/2021 00:01:00 - 24/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4183561

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 169., 171., 173., 175., 176., 177., 178., 180., 186., 187., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 24/06/2021 00:01:00 - 24/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4196351

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2468., 2470., 2471., 2472., 2473., 2474., 2475., 2477., 2657., SOĞUKSU, TURGUT sk bölgelerinde 24/06/2021 02:00:00 - 24/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4183564

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 588., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 600., 601., 602., 603., 604., 605., 606., 611., 612., 613., BAĞCILAR sk bölgelerinde 24/06/2021 04:00:00 - 24/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4183567

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 676., 714., 718., 721., 724., 725., 726., 729., 730., 731., 732., 734., 735., 737. sk bölgelerinde 24/06/2021 04:00:00 - 24/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4196360

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2509., HACI BOSTAN sk bölgelerinde 24/06/2021 05:00:00 - 24/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4185613

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 225., 226., 227., 230., 231. sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4169354

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1601. sk / YENİMAHALLE mah 1514., 1519., BAĞCILAR ASFALTI, MAHMUTBEY sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4196368

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1929., 1930., 1932., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 4184139

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KANDİLLİ 1 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1652., 1653., 1654., 1655., MASLAK sk / FATİH mah 1759. sk / GÖZTEPE mah 2341., 2343., 2344., 2345., 2346., 2347., 2348., 2349., 2351., 2352., 2353., 2354., 2356., 2358., 2360., 2371., MASLAK sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 4188397

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ŞEHİT MUAMMER YÜZSÜREN sk bölgelerinde 24/06/2021 00:05:00 - 24/06/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4188399

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ŞENLİKKÖY mah sk bölgelerinde 24/06/2021 02:00:00 - 24/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4188400

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah EKŞİ NAR sk bölgelerinde 24/06/2021 05:00:00 - 24/06/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 4185636

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2234., AŞIK VEYSEL, BANU, BOZOK, BİLGİN, CEM, DAL, DEMİR, DOĞU, GAMZE, GÜLTEPE, GÜNDOĞAN, HEKİM, KAYA, KIZILAĞAÇ, KİRAZ, LALELİ, NADİR, NEDİM, NİGAR, SEL, SUNA, TURHAL, UĞUR MUMCU, VİŞNE, YALÇIN, YILMAZ, YUVA, ZİLE, ÖZBEY, ÖZDENİZ, ÖZTÜRK, ÜMİT, İKLİM, İNCİLER, ŞAHİN sk bölgelerinde 24/06/2021 00:01:00 - 24/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184102

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2236., 2237., BAĞDA, BOZOK, DOĞU, EFDAL, ELMA, ERSİN, GÜNEY, KİRAZ, LALELİ, LAÇİN, MARTI, SEVİNÇ, UĞUR MUMCU, VİŞNE, ÇANKAYA, ÖZDENİZ, İPEKOTU sk bölgelerinde 24/06/2021 00:01:00 - 24/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184271

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah GÖKTEPE, KAHRAMAN, OSMANLI sk / GÜVERCİNTEPE mah KAVAKLI, NUR sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4188323

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah GÜLNİHAL, GÜMÜŞLÜ sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4188429

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1121., 1122., AKDOĞAN, GÜNER, LÜTFÜ KIRDAR, ONUR, YEŞİLYURT, ÇAĞLAR, ÇAĞLAYAN sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4193847

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 24/06/2021 12:00:00 - 24/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 4181488

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah GÜNEŞ, GÜNEŞTEL, MANASTIR, SİNAN sk bölgelerinde 24/06/2021 19:00:00 - 24/06/2021 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4181491

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah GÜNEŞ, OBA, RÜYA, SEMA sk bölgelerinde 24/06/2021 20:00:00 - 24/06/2021 23:59:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 3927470

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah CEDİDİYE, IHLAMUR YILDIZ, NURTANESİ, YILDIZ, ÜZENGİ sk / CİHANNÜMA mah YILDIZ sk / DİKİLİTAŞ mah ASLAN, ASUDE, AYNALIPEMBE, AŞIK KEREM, BARBAROS, CAMİMEYDANI, CEDİDİYE, CEYLAN, DAMLA, DİKİLİTAŞ, DİKİLİTAŞ ÇIKMAZI, EFTELYA, EMİRHAN, EREN, GÜLBAHAR, KARAKIŞ, KARAKOL ÇIKMAZI, KARDEŞLER, SARDUNYA, SETÜSTÜ, SİNCAP, TOHUM, TUĞRUL, YENİDOĞAN, ZAMBAK, ZERDALİ, ÇİTLENBİK ÇIKMAZI, ÖMÜR, ŞEHİT CAHİT GÖKALP sk / GAYRETTEPE mah PROF. DR. BÜLENT TARCAN sk bölgelerinde 24/06/2021 00:00:00 - 24/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4159323

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah ADALI, ADALI FETTAH, BAKKAL, BEYAZGÜL, EĞLENCE, KÖRKADI, MUMHANE, NERGİS, ŞARIK ARIYAK sk bölgelerinde 24/06/2021 10:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 4182099

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI, OLİMPİYAT, ÜRGÜP, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 23/06/2021 22:00:00 - 24/06/2021 05:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4188538

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ARMA, AYTAÇ, AYTEKİN, BEGÜM, EBRU, EMİROĞLU, ERDİNÇ, FEDAİ, GÖKTÜRK, GÖZDE, GÜRBÜZ, HÜRMÜZ, KALE, MORLALE, OKAN, ONURLU, SEBAT, SERVET, SİNEM, TAVŞANLI, UFUK, VENÜS, ZİYA GÖKALP, İHSAN sk / SAHİL mah ADALET, AKTOPRAK sk bölgelerinde 24/06/2021 01:00:00 - 24/06/2021 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184259

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah LOKUM sk / KAVAKLI mah AKŞEMSETTİN, DEMOKRASİ, DESTAN, DUMLUPINAR, ELMAS, GARİP, HARİKA, KASİDE, KINALIKUZU, MARMARA, OVALI, SULTAN SELİM, UĞUR MUMCU, ÇAVUŞOĞLU, İNAN sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4183462

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah YURT sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4196432

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah GÖLBOYU, KÖROĞLU, ÇALIŞLAR sk / KAVAKLI mah DENİZ AKTAŞ sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4176445

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ARMA, AYTAÇ, AYTEKİN, BEGÜM, EBRU, EMİROĞLU, ERDİNÇ, FEDAİ, GÖKTÜRK, GÖZDE, GÜRBÜZ, HÜRMÜZ, KALE, MORLALE, OKAN, ONURLU, SEBAT, SERVET, SİNEM, TAVŞANLI, UFUK, VENÜS, ZİYA GÖKALP, İHSAN sk / SAHİL mah ADALET, AKTOPRAK sk bölgelerinde 24/06/2021 09:30:00 - 24/06/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4186330

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 214., GÜLDESTE sk bölgelerinde 24/06/2021 13:00:00 - 24/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 4177030

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah İPLİKÇİ FIRINI sk / İSTİKLAL mah ALİ KABULİ, HACI HÜSREV, KAN KARDEŞİ, KAN KARDEŞİ ÇIKMAZI, MAHİR, PAŞALI HASAN, SAHAF MEZARLIĞI, SAHAF ÇEŞMESİ, SAKIZ AĞACI, İPLİKÇİ FIRINI sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 4202323

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AYDINLAR, DOST, GÜLİSTAN, MERİÇ 2, SARMAŞIK, SEYRAN, TÜLİN, YAKUT, YELİZ 2, YEŞİM 1, ZÜMRÜT 5, ÖNDER sk / CELALİYE mah ÖZEN sk / GÜZELCE mah ACUN, ADALET 2, ADİL, AKASYA 4, AKIN 1, AKMAN, ALYANAK, ARDIÇ, ARZUM, ASIR, ASRİ, ATAN, ATMACA 1, AYDINLAR, BABACAN, BADEM, BALIKÇI, BENAY, BILDIRCIN, BUKET 1, BURHAN, BİZİM, CAN ERİĞİ, CESUR 1, CUMHURİYET 1, D-100 KARAYOLU, DEMİR 2, DESTAN, DORUK, DİKMEN, DİLMEN, EMEL, ER, ERAY 1, ERDEM 2, ERTÜRK, ERÇİL, ESENYEL, ESRA 1, ESİN 2, ESİNEL, FENER, FEVZİ ÇAKMAK 2, GEÇİT, GRUP, GÖKHAN, GÖKTAŞI, GÖREN, GÖZDAĞI, GÖZÜAYDIN, GÜLAĞACI, GÜLER 1, GÜLTAŞ, GÜN, GÜNER, GÜNEŞ, GÜNGÖR 1, GÜRLER, GÜVERCİN 2, GÜZEL, GÜZELCE CAMİİ, GİRNE, GİYİM, HAKAN, HAKİM, HAN, HASAN, HASIRCILAR, HEDEF, HUZUR, HÜNER, HÜNKAR, HÜR, KAPLAN 1, KARDELEN, KAVAK 1, KAVAKLIKENT, KEMER, KIYI, KUDRET, KUMSAL, KUPA, KİLÇİÇEĞİ, KİRAZ, LADİN 1, MASAL, MEDENİ, MERT, METİN, MODERN, MOR, MURAT 1, MÜRŞİT, MİÇO, NAR 1, NEHİR, NEVRA, NİL, NİMET, OLGUN, ORHUN, PAPAĞAN, PETEK, PTT, RAFETBEY, RENGİGÜL, REİS, ROMAN, RÜZGAR 1, SAKA, SAYDAM, SELVİ 2, SEMA 1, SERAP, SEVGİ 1, SEVİM 1, SEVİNÇ 1, SILA, SUSAM, SİNEM 1, TAN 1, TAYFUN, TAÇ, TOROS 1, TUBA, TUGAY, TURAN, TÜRKÜ, UMUT 3, USKUMRU, UÇAL, UÇAN, UÇAR, UĞURLU 1, VATAN 1, YAVRU, YAVUZ 1, YAY, YAZAR, YAĞMUR 2, YAŞAR, YENİ CAMİ, YENİDOĞAN, YENİÇERİ, YENİÇEŞME, YESEMİN, YOĞURTHANE, YUNUS, YÖRÜK, YÜCE, YÜZYIL, ZAMBAK 4, ZİRVE, ÇALIŞKAN, ÇAM 2, ÇAĞDAŞ 3, ÇEMBER, ÇINAR 3, ÖDÜL, ÖLÇÜ, ÖNCÜ, ÖVGÜ, ÖZEL, bölgelerinde 24/06/2021 05:00:00 - 24/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4196650

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ARDIÇ, BILDIRCIN, D-100 KARAYOLU, ERAY 1, GEÇİT, HUZUR, KAVAK 1, RAFETBEY, UĞURLU 1, YAY, ÇAM 2, ÇEMBER sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4203319

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAYIR, BAYRAM, BAŞARAN, ENGİN, FESLEĞEN, OKUR, POYRAZ 1, TURGUT ÖZAL, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4196657

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah ACEM 1, ALPEREN, BAHAR 2, BAĞDERESİ, BİRKAN, DENİZ 2, EREN, GENÇTÜRK, GÖKÇİN, GÜLNUR, GÜLŞEN, HAZİRAN, HOCA AHMETEFENDİ, KARAKOL, KARANFİL 3, KAVUN, KERKÜK, KİVİ, LİMON, MEŞE 1, MUHTEREM, MİLLET 2, ORDU 1, OTOYOL, SADE, SAKİN 1, SANDAL 2, SEVAL 1, SONAY, TADAL, TURKUAZ, UMUT, UĞUR 1, VATAN 2, ZAKKUM 3, ÖMER, ÖMÜR, ÖZGÜR, ŞUBAT sk / ULUS mah GÜNNUR sk bölgelerinde 24/06/2021 12:00:00 - 24/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 4188450

İSTANBUL ÇATALCA ilce -KESTANELİK mah sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4183418

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÜMÜŞPINAR mah HAMİT sk bölgelerinde 24/06/2021 10:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 4176892

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1024., 1073. sk bölgelerinde 24/06/2021 00:00:00 - 24/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4181339

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1203., 1207., 1208., 1209., 1210., BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah YAŞAR KEMAL sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4196440

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2261., 2262., 2318. sk / PİRİ REİS mah 2269., 2270. sk bölgelerinde 24/06/2021 10:00:00 - 24/06/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 4181324

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 24/06/2021 00:05:00 - 24/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4181323

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER sk bölgelerinde 24/06/2021 00:05:00 - 24/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4182211

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah BELEDİYE, NAZLI, İSTANBUL sk bölgelerinde 24/06/2021 01:00:00 - 24/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4186335

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah KEMER sk bölgelerinde 24/06/2021 10:00:00 - 24/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4185617

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah DÜZ, GÜN, ILGAZ, KARABAŞ, LATİFE, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OLCAY, SEVHAN, URFA, YENİ BAYIR, YUNUS EMRE, ÜÇTEPE sk bölgelerinde 24/06/2021 12:00:00 - 24/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4201357

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah GÜL sk / ÇIRÇIR mah 1.SEVİMLİ, ARZU, ATAÇ, BEYHAN, DÖNMEZ, EFELER, EVREN, IŞIL, NİHAL, OYA, SARAY sk bölgelerinde 24/06/2021 14:00:00 - 24/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 4188894

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk / KATİP KASIM mah HAYRİYE TÜCCARI, KIZILTAŞ sk / MESİHPAŞA mah AZİMKAR, KOSKA, LALELİ, MESİHPAŞA sk / MİMAR KEMALETTİN mah AZİMKAR, HAYRİYE TÜCCARI, KIZILTAŞ, KOSKA, LALELİ, MESİHPAŞA sk bölgelerinde 24/06/2021 00:00:00 - 24/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4188895

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA FENARİ mah BAB-I ALİ, DİVANYOLU, GAZİ SİNANPAŞA, NUR-U OSMANİYE, TÜRBEDAR, YENİÇERİLER sk bölgelerinde 24/06/2021 03:00:00 - 24/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 4184127

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1089. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2000., 2033., 2036., 2037., 2038., 2047., 2048., 2049., 2050., 2051., 2189., 2190., A, B, C sk bölgelerinde 24/06/2021 12:00:00 - 24/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184117

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1138. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2422. sk / İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 106., 110., 111., 129/1., 131., 131/1., 132., 133., 134., 136., 67., 85., 85/1., 86., 86/1., 87., 88., 89., 90., 95. sk bölgelerinde 24/06/2021 12:00:00 - 24/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 4189326

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CANSIZ, SARIKAYA, TAKDİR sk bölgelerinde 24/06/2021 09:30:00 - 24/06/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4189323

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah GÖKHAN, GÜLİZAR, NARİN sk bölgelerinde 24/06/2021 09:30:00 - 24/06/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 4189340

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 1.ŞAHİN, 2.ÜLKÜ, ANIL, ZEYNEP sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 4193724

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ARMAĞAN, BAHÇE KEKİĞİ, DAĞ ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, FEZA, MUHTAR, TARABYA BAYIRI, TUNCA, YILDIZ TEPE, YUMAK, ÖNCELER sk / TARABYA mah ARMAĞAN, TARABYA BAYIRI, YUMAK sk bölgelerinde 24/06/2021 01:00:00 - 24/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4185634

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ADİL, BATI, DIŞBUDAK, DUT, FİKRİ, KARAGÜL, KERVAN, KISMET AĞACI, NEHİR, NİSAN, SAMYELİ, SEDİR, TURGUT REİS, YOSUN, ÇAMLIBEL, İNCİR sk / USKUMRUKÖY mah HAZİRAN sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4188364

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah ADAK, AKİDE, ALEV, DERE YOLU, ERİK, SERVET ÇIKMAZI sk bölgelerinde 24/06/2021 09:30:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 4188483

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAŞAK, DALYAN, FUAT ONAT, KUMSAL, MARTI, MEHTAP, MERCAN, POLİGON, YAKAMOZ, YILDIZ, YUNUS sk bölgelerinde 24/06/2021 01:00:00 - 24/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4189443

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKİDE, DOSTLAR, DÜNYA, MURAT, MURAT SUYU, TOPRAK, VAKIF, ZAFER, ÇETİN EMEÇ, İMGE, ŞEKER sk bölgelerinde 24/06/2021 04:00:00 - 24/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4196527

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ATİK, BOŞ, BÜYÜKÇAVUŞLU, BİRLİK, COŞKU, CİNGÖZ, DEMOKRASİ, DENİZYILDIZI, DURGUN, ESARET, FIRFIR, FİYONK, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, GÖK, GİRGİN, HANCIOĞLU, HASFIRIN, HAVANCI, HAYIRLI, HAYRABOLU, HÜKÜMDAR, HÜZÜN, KARAKARTAL, KATİBİM, KUVVET, KÜLTÜRLÜ, MARTIKUŞU, MERHAMET, MISIR, MÜNEVVER, NAKİL, NARLIKAPI, NARLITEPE, NATO, OCAK, PITIR, SAKLIBAHÇE, SARIEFE, SARIÇAM, SARRAF, SELEN, SENCER, SERAMİK, SEVDALI, TARLABAŞI, TESKERECİ, TOPTANCI, TURALLAR, TİCARET, UZER, UĞURKAN, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAVUZCAN, YELKOVAN, YOLAÇAR, YÜZÜNCÜYIL, ZEMİN, ÇAVUŞ, ÜMİT, İLKE, İSTANBUL, İŞLETME, ŞÜKRÜ sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4182198

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah RUMELİ, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SAVCI BEYLER, TERAKKİ, YÜCEDAĞ sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184059

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah BEŞER ÇIKMAZI, DÜLDÜL, DİCLE, ÖZÇINAR sk bölgelerinde 24/06/2021 10:00:00 - 24/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 4205341

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ESKİ BELEDİYE sk / TELSİZLER mah BONCUK, GALATA DERESİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah GALATA DERESİ, KARANFİL YORULMAZ, TEKİN, YENİDERE, ZİNCİRLİDERE sk bölgelerinde 24/06/2021 10:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4205338

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah BİBERİYE, GÜNDOĞAN, IŞIK, LALELİ, PAPATYA 1, SOLMAZ, TOMBUL, YALÇIN, YENİDERE, ŞELALE sk / MECİDİYEKÖY mah GÜLBAHAR sk bölgelerinde 24/06/2021 10:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 4174364

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2938., 2939., 2940., 2941., MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4185616

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2252., 2253., 2254., 2255., 2261., 2262., 2263., 2271., H, HOCA AHMET YESEVİ, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4185609

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1324., 1324/2., 1325., 1325/1., 1326/1., 1328., 1331. sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 4177092

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 24/06/2021 00:00:00 - 24/06/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4181487

ISTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 24/06/2021 02:00:00 - 24/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4181490

ISTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 24/06/2021 04:00:00 - 24/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4207316

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah MODABAĞ, MODABAĞ A sk bölgelerinde 24/06/2021 12:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.