24 Haziran 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 24 Haziran 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 24 Haziran 2022 Cuma maç programı...

24 HAZİRAN 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

24 Haziran 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



10:00

Süper Lig Yayın İhalesi

Basın Toplantısı

A Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor

12:00

Kaya FC - Visakha

AFC Kupası

Smart Spor HD, Spor Smart

13:00

Viettel - Young Elephant

AFC Kupası

Smart Spor 2, Spor Smart 2

15:00

PSM Makassar - Kuala Lumpur City

AFC Kupası

Futbol

16:00

Bali United - Kedah

AFC Kupası

Smart Spor 2, Spor Smart 2

17:00

Sogdiana - Neftchi Kochkor-Ata

AFC Kupası

Smart Spor HD, Spor Smart

18:30

Romanya - Slovakya

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv,

18:30

Fransa - İtalya

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası

TRT Spor, UEFA.tv

19:00

Salzburg - CSKA Sofya

Hazırlık Maçı

Salzburg Youtube

20:00

Dila Gori - Gagra

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00

Altyn Asyr - CSKA Pomir Dushanbe

AFC Kupası

Smart Spor HD, Spor Smart

21:45

Drogheda - Sligo Rovers

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

Shamrock Rovers - Bohemians 1905

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

Shelbourne - Dundalk

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

Dublin - Derry City

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:00

Finn Harps - St. Patricks

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV