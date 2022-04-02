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24 Haziran 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

24 Haziran 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 24 Haziran 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

24 Haziran 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 24 Haziran 2022 Cuma bugün hangi maçlar var,  kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 24 Haziran 2022 Cuma maç programı...

24 HAZİRAN 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

24 Haziran 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


10:00
Süper Lig Yayın İhalesi
Basın Toplantısı

A Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor

12:00
Kaya FC - Visakha
AFC Kupası

 Smart Spor HD, Spor Smart

13:00
Viettel - Young Elephant
AFC Kupası

Smart Spor 2, Spor Smart 2

15:00
PSM Makassar - Kuala Lumpur City
AFC Kupası

Futbol
16:00
Bali United - Kedah
AFC Kupası

Smart Spor 2, Spor Smart 2

17:00
Sogdiana - Neftchi Kochkor-Ata
AFC Kupası

Smart Spor HD, Spor Smart

18:30
Romanya - Slovakya
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv,

18:30
Fransa - İtalya
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası

TRT Spor, UEFA.tv

19:00
Salzburg - CSKA Sofya
Hazırlık Maçı

Salzburg Youtube

20:00
Dila Gori - Gagra
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00
Altyn Asyr - CSKA Pomir Dushanbe
AFC Kupası

Smart Spor HD, Spor Smart

21:45
Drogheda - Sligo Rovers
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
Shamrock Rovers - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
Shelbourne - Dundalk
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
Dublin - Derry City
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:00
Finn Harps - St. Patricks
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

Bölge Gündem Editör Ekibi
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