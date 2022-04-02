24 Haziran 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
24 Haziran 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 24 Haziran 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 24 Haziran 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 24 Haziran 2022 Cuma maç programı...
24 HAZİRAN 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
24 Haziran 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
10:00
Süper Lig Yayın İhalesi
Basın Toplantısı
A Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor
12:00
Kaya FC - Visakha
AFC Kupası
Smart Spor HD, Spor Smart
13:00
Viettel - Young Elephant
AFC Kupası
Smart Spor 2, Spor Smart 2
15:00
PSM Makassar - Kuala Lumpur City
AFC Kupası
Futbol
16:00
Bali United - Kedah
AFC Kupası
Smart Spor 2, Spor Smart 2
17:00
Sogdiana - Neftchi Kochkor-Ata
AFC Kupası
Smart Spor HD, Spor Smart
18:30
Romanya - Slovakya
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv,
18:30
Fransa - İtalya
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası
TRT Spor, UEFA.tv
19:00
Salzburg - CSKA Sofya
Hazırlık Maçı
Salzburg Youtube
20:00
Dila Gori - Gagra
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00
Altyn Asyr - CSKA Pomir Dushanbe
AFC Kupası
Smart Spor HD, Spor Smart
21:45
Drogheda - Sligo Rovers
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Shamrock Rovers - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Shelbourne - Dundalk
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Dublin - Derry City
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Finn Harps - St. Patricks
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV