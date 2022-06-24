24 Haziran 2022 Cuma hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Fırtınaya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Kütahya, Denizli, Çankırı ve Diyarbakır çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Kocaeli, Isparta, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Burdur'un doğu, Antalya'nın iç kesimleri, Kars ve Erzurum'un kuzey, Tunceli ve Malatya'nın kuzeybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 24 Haziran 2022 Cuma hava durumu...

24 HAZİRAN 2022 CUMA HAVA DURUMU

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey, iç ve batı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege, Batı Akdeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun batısında batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Kocaeli, Isparta, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Burdur'un doğu, Antalya'nın iç kesimleri, Kars ve Erzurum'un kuzey, Tunceli ve Malatya'nın kuzeybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; Güney Ege, Batı Akdeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun batısında batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Van’ın güneyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde, zamanla Mardin’in doğusu, Siirt, Muş, Van, Ağrı çevreleri ile Erzurum’un güneyinde, güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-61 km/saat) ve yer yer fırtına (61-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası ile öğle saatlerinden itibaren il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu, Antalya'nın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Batı Akdeniz kıyılarında kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu, Çankırı çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batısında batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Erzincan ile Kars ve Erzurum'un kuzey, Tunceli ve Malatya'nın kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 26°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz’de fırtına; Karadeniz, Ege ve Van Gölün’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Orta Karadeniz 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi öğle saatlerinde 5 ila 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinde 5 ila 7, akşam saatlerinde batısı 6 ila 8; Doğu Akdeniz’de güney ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,5 m, akşam saatlerinde Batı Akdeniz’in batısı 3,0 ila 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, öğle saatlerinden itibaren 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.