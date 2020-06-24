Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgının kontrol altına alınmasıyla ekonominin yeniden hareketlenmesi için 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreciyle birlikte ise bazı illerimizde vaka sayıları yeniden artarken vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 24 Haziran corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç? konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

24 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU|VAKA SAYISI KAÇ? BAKAN KOCA AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca tarafından koronavirüs salgının Türkiye'deki son durumuna ilişkin olarak paylaşılan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldığı anda haberimiz güncellenecektir.

22 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; bugün 42 bin 982 test yapıldı, 1268 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 27 hasta vefat etti, 1315 kişi de iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 29 bin 635, vaka sayısı 190 bin 165, vefat sayısı 5 bin 1 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 893, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 362, toplam iyileşen hasta sayısı ise 162 bin 848 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, paylaşımında "Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana’da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız" ifadelerini kullandı.

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 9 milyon 369 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 480 bin 103 kişi öldü, virüs saptanan 5 milyon 60 bin 809 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 829 bin 50 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 9 milyon 369 bin 962'ye ulaştı.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM ABD'DE

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 424 bin 492 kişide Kovid-19 görülürken, salgın nedeniyle 123 bin 476 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 151 bin 479), Rusya (606 bin 881), Hindistan (456 bin 926), İngiltere (306 bin 210), İspanya (293 bin 832), Peru (260 bin 810), Şili (250 bin 767), İtalya (238 bin 833), İran (209 bin 970), Almanya (192 bin 778), Meksika (191 bin 410), Türkiye (190 bin 165), Pakistan (188 bin 926), Suudi Arabistan (164 bin 144), Fransa (161 bin 267), Bangladeş (119 bin 198), Güney Afrika (106 bin 108), Kanada (101 bin 963), Katar (89 bin 579), Çin (83 bin 430), Kolombiya (73 bin 572), İsveç (60 bin 837), Belçika (60 bin 810), Belarus (59 bin 487), Mısır (58 bin 141) ve Ekvador (51 bin 643)."

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"Brezilya 52 bin 771, İngiltere 42 bin 927, İtalya 34 bin 675, Fransa 29 bin 720, İspanya 28 bin 325, Meksika 23 bin 377, Hindistan 14 bin 490, İran 9 bin 863, Belçika 9 bin 713, Almanya 8 bin 986, Rusya 8 bin 513, Kanada 8 bin 454, Peru 8 bin 404, İsveç 5 bin 161, Türkiye 5 bin 1, Çin 4 bin 634, Şili 4 bin 505, Ekvador 4 bin 274, Pakistan 3 bin 755, Kolombiya 2 bin 404, Mısır 2 bin 365, Güney Afrika 2 bin 102, Bangladeş 1545, Suudi Arabistan 1346, Belarus 357 ve Katar 99."