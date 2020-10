24. İstanbul Tiyatro Festivali perdelerini sevenlerine açıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 24. İstanbul Tiyatro Festivali’nde 14 Kasım–1 Aralık tarihleri arasında yurtdışından ve Türkiye’den toplam 29 tiyatro, dans ve performans topluluğunun gösterisi izleyicilerle buluşacak. Bu yıl programında hem fsahnelerde hem de çevrimiçi platformlarda yer veren festivalin sahne performansları Koronavirüs önlemleri altında DasDas, Fişekhane, Moda Sahnesi, Zorlu PSM, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Babylon, Yapı Kredi bomontiada, Caddebostan Kültür Merkezi, Surp Vortvots Vorodman Kilisesi mekânlarının sahnelerinde gerçekleşecek. Festival programındaki çevrimiçi performanslar ise 14 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında, festival süresi boyunca online.iksv.org sitesi üzerinden izlenebilecek.

FESTİVALİN ODAĞI KADINLAR

Festivalde bu sene kadınları odağa alan birçok oyun bulunuyor: Meltem Cumbul’un oynadığı, Franz Kafka ve Milena Jesenská aşkının günümüze ulaşmamış “eksik parçaları”nı tamamlayan Ben “Sevgili Milena”, Fransız Devrimi’nin bir parçası olmuş ve giyotinle idam edilmiş dört kadını sahnede buluşturan Madam Giyotin, Deniz Kaptan’ın Kadın Hikâyeleri kitabından uyarlanan Tut! Bırak!, erkekler tarafından katledilen kadınların sesini öbür dünyadan duyuran Ölü Kadınlar Diyarı, Yıldız Kenter anısına öğrencileri Mam’Art Tiyatro, Görkem Yeltan ve Ayça Bingöl tarafından sahneye taşınan Ben Anadolu ve yedi kadının, yedi Koronavirüs öyküsü anlattığı Her Güne Bir Vaka festivalde izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Daha önceki senelerde festivale konuk olan, her gösterisiyle büyük yankı uyandıran Nederlands Dans Theater 2, bu defa canlı yayımlanacak bir dünya prömiyeriyle festivalin ön etkinliği olarak izleyicilerle buluşuyor. NDT 2’nin Dare to Say adlı programı, koreograf Alexander Ekman ve Dimo Milev’in sahneye koyduğu, dünya ile aynı anda İstanbul Tiyatro Festivali seyircisiyle buluşacak olan iki yeni yapıttan oluşuyor. Ekman ve Milev, bu yeni çalışmalarını COVID-19’un getirdiği kısıtlamalara göre uyarlanmış hareket ve koreografilerden yola çıkarak hazırladı.

Metin Akpınar’ın altmış yıla yaklaşan sanat hayatını ekrana taşıyan İyi ki Yapmışım belgeseli, sanatçının kariyerinin yanı sıra tüm yaşamını da mercek altına alıyor. İyi ki Yapmışım; 1940’lar Türkiye’sinin zorlu koşullarından hareketle, alanının en saygın isimlerinden biri haline gelen Akpınar’ın yaşam öyküsünü tanıklıklarla ekrana taşıyor. Tilbe Saran’ın anlatıcılığını üstlendiği yapımda, Demet Akbağ, Umur Bugay, Ferhan Şensoy, Ahmet Gülhan, Dikmen Gürün, Kandemir Konduk, Perran Kutman, Nevra Serezli, Selma Sonat ve Zeynep Oral gibi birçok sanatçı, yazar ve akademisyenin yanı sıra yaşamına tanıklık etmiş dostları, Metin Akpınar’ı anlatıyor. Selçuk Metin’in yönettiği belgeselin senaryosu ise Zeynep Miraç’a ait.

24. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülleri bu yıl dansçı, koreograf Geyvan McMillen, yönetmen Işıl Kasapoğlu ve yönetmen Ivo van Hove’a takdim edilecek. Ödül takdimi ve ödül konuşmaları 14 Kasım Cumartesi günü Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleştirilecek Açılış Gösterisi öncesi İstanbul Tiyatro Festivali’nin sosyal medya hesaplarından yayımlanacak. Takdim ve konuşmaları daha sonra, Açılış Gösterisi’nin 21-28 Kasım tarihleri arasında İKSV YouTube kanalından ücretsiz olarak yayımlanacak çevrimiçi gösterimi öncesinde de izlemek mümkün olacak.

Festivali biletleri 23 Ekim Cuma günü 10.30’dan itibaren biletix.com üzerinden satın alınabilecek.