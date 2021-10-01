24 Kasım 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
24 Kasım 2021 Çarşamba günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 24 Kasım 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...
Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 24 Kasım 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
24 KASIM 2021 ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
24 Kasım 2021 Çarşamba günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
14:00
Jeonnam Dragons - Daegu
Güney Kore Fedarasyon Kupası
Bilyoner TV
14:30
Beşiktaş - Ajax
UEFA Gençlik Ligi
Yayın Yok
16:00
Inter - Shakhtar Donetsk
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
16:15
Fatih Terim
Basın Toplantısı
GS TVA Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor
17:00
Galatasaray
Antrenman
GS TV
18:00
Manchester City - PSG
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tvExxen
18:30
Spartak Moskova - Napoli
UEFA Avrupa Ligi
CBC SportExxen
19:00
Marsilya
Basın Toplantısı
GS TV
19:30
Marsilya
Antrenman
GS TV
19:30
Vitor Pereira
Basın Toplantısı
FB TVA Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor
20:30
St.Pauli - Sandhausen
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Bilyoner TV
20:45
Beşiktaş - Ajax
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
20:45
Inter - Shakhtar Donetsk
UEFA Şampiyonlar Ligi
CBC SportExxen
22:45
Ross Country - Hibernian
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
Bristol City - Stoke
İngiltere Championship
Bein Sports 2
23:00
Atletico Madrid - Milan
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
23:00
Club Brugge - Leipzig
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
23:00
Liverpool - Porto
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
23:00
Manchester City - PSG
UEFA Şampiyonlar Ligi
CBC SportExxen
23:00
Sheriff Tiraspol - Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
23:00
Sporting Lisbon - B.Dortmund
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen