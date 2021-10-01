Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 24 Kasım 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

24 KASIM 2021 ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

24 Kasım 2021 Çarşamba günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

14:00

Jeonnam Dragons - Daegu

Güney Kore Fedarasyon Kupası

Bilyoner TV



14:30

Beşiktaş - Ajax

UEFA Gençlik Ligi

Yayın Yok



16:00

Inter - Shakhtar Donetsk

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv



16:15

Fatih Terim

Basın Toplantısı

GS TVA Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor



17:00

Galatasaray

Antrenman

GS TV



18:00

Manchester City - PSG

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tvExxen



18:30

Spartak Moskova - Napoli

UEFA Avrupa Ligi

CBC SportExxen



19:00

Marsilya

Basın Toplantısı

GS TV



19:30

Marsilya

Antrenman

GS TV



19:30

Vitor Pereira

Basın Toplantısı

FB TVA Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor



20:30

St.Pauli - Sandhausen

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Bilyoner TV



20:45

Beşiktaş - Ajax

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



20:45

Inter - Shakhtar Donetsk

UEFA Şampiyonlar Ligi

CBC SportExxen



22:45

Ross Country - Hibernian

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



22:45

Bristol City - Stoke

İngiltere Championship

Bein Sports 2



23:00

Atletico Madrid - Milan

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



23:00

Club Brugge - Leipzig

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



23:00

Liverpool - Porto

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



23:00

Manchester City - PSG

UEFA Şampiyonlar Ligi

CBC SportExxen



23:00

Sheriff Tiraspol - Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



23:00

Sporting Lisbon - B.Dortmund

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen