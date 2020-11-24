24 Kasım FOX TV Yayın Akışı | Baraj Yeni Bölümde Neler Olacak ?

24 Kasım Salı FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi diziler var? Salı akşamlarının sevilen dizi, başrolünde Feyyaz Yiğit'in rol aldığı Baraj dizisi 15. bölümüyle seyirci karşısında olacak. Baraj dizisinde bu hafta neler olacak? FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 24 Kasım Salı FOX TV yayın akışı...

FOX TV 24 Kasım 2020 Salı Yayın Akışı

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.45 Dostumun Dünyası

14.00 Temizlik Benin İşim

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Baraj

BARAJ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Nazım’ın hala evli olduğunu ondan saklaması Nehir için bardağı taşıran son damla olmuştur. Artık Nazım’a güvenemeyeceğini düşünen Nehir, Zerrin ile birlikte İstanbul’a, eski hayatına geri döner. Nazım ya Nehir’i seçip onun peşinden İstanbul’a gidecek ya da kızını seçip onları korumak için Nermin ve Ayşe ile kalacaktır.

Tarık, gerçekleri Nehir’e anlatarak onunla Nazım’ın arasını açmayı başarmıştır. Fakat bu yüzden Nazım’ın gazabına uğrar ve onun imdadına Fulya ve Kemal yetişir. Tarık saf dışı kalınca ise Zahra, Halil’in yokluğunu gizlemekte iyice zorlanır.