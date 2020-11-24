2020-2021 Aydeniz Et Balıkesirspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Menemen Spor, Altay maç özeti, maç sonucuAlev Alev 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çiçek tecavüze mi uğruyor? Akılalmaz fragman!Pedofili durdurulamıyor: Instagram'dan doktor hesabı açıp teşhis bahanesiyle çocukların özel fotoğraflarını istediler24 Kasım TV8 Yayın Akışı | MasterChef Yeni Bölümde Neler Olacak ?Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajıİbo Show 3. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show yeni bölüm konukları kimler?İzmir'de yeni kısıtlama: Sahil kenarında oturmak ve piknik yapmak yasaklandıEnes Batur, yaptığı hareketle kazasına yorum yapanları yerin dibine soktu!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. 24 Kasım FOX TV Yayın Akışı | Baraj Yeni Bölümde Neler Olacak ?

24 Kasım FOX TV Yayın Akışı | Baraj Yeni Bölümde Neler Olacak ?

FOX TV 24 Kasım yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yeni bölünde yeni yarışmacısıyla lezzetli yemekler pişirilip puanlanacak, ardından ise salı akşamlarının merak edilen dizi Baraj yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. İşte FOX TV yayın akışı...

24 Kasım FOX TV Yayın Akışı | Baraj Yeni Bölümde Neler Olacak ?

24 Kasım Salı FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi diziler var? Salı akşamlarının sevilen dizi, başrolünde Feyyaz Yiğit'in rol aldığı Baraj dizisi 15. bölümüyle seyirci karşısında olacak. Baraj dizisinde bu hafta neler olacak? FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 24 Kasım Salı FOX TV yayın akışı...

24 Kasım FOX TV Yayın Akışı | Baraj Yeni Bölümde Neler Olacak ?

 

FOX TV 24 Kasım 2020 Salı Yayın Akışı

08.00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.45 Dostumun Dünyası
14.00 Temizlik Benin İşim
16.00 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Baraj

24 Kasım FOX TV Yayın Akışı | Baraj Yeni Bölümde Neler Olacak ?

BARAJ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Nazım’ın hala evli olduğunu ondan saklaması Nehir için bardağı taşıran son damla olmuştur. Artık Nazım’a güvenemeyeceğini düşünen Nehir, Zerrin ile birlikte İstanbul’a, eski hayatına geri döner. Nazım ya Nehir’i seçip onun peşinden İstanbul’a gidecek ya da kızını seçip onları korumak için Nermin ve Ayşe ile kalacaktır.
Tarık, gerçekleri Nehir’e anlatarak onunla Nazım’ın arasını açmayı başarmıştır. Fakat bu yüzden Nazım’ın gazabına uğrar ve onun imdadına Fulya ve Kemal yetişir. Tarık saf dışı kalınca ise Zahra, Halil’in yokluğunu gizlemekte iyice zorlanır.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT