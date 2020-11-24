24 Kasım hava durumu 2020 | İstanbul hava durumu bugün

Meteoroloji'den alınan son verilere göre yurdun kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz'de sağanak yağış beklenirken diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülke genelinde ise hava sıcaklığında önemli bir sıcaklık bulunmamaktadır.