24 Kasım Kanal D Yayın Akışı | Hekimoğlu Yeni Bölümde Neler Olacak ?

24 Kasım Salı yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Salı akşamlarının sevilen dizi, başrolünde Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen) karakteriyle Hekimoğlu dizisi yer alıyor. 26. Bölümüyle izleyici karşısına çıkacak Hekimoğlu dizisinde bu hafta neler olacak? Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 24 Kasım Salı Kanal D yayın akışı...

KANAL D 24 KASIM 2020 YAYIN AKIŞI

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

13.45 Gelinim Mutfakta

15.45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Hekimoğlu

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE BU AKŞAM NELER YAŞANACAK?

Can isimli çocuğun ölümcül bir hastalığı vardır. Ateş, aynı hastalıkla 12 yıl önce karşılaşmıştı ve hastasını kaybetmişti. Bu vaka onun geçmiş ile bir hesaplaşması haline gelir. Çocuğu, İpek'in bilgisi dahilinde muayene eder. Aldığı örnekleri biyopsiye gönderen Ateş, İpek'in sert tavrı ile karşılaşır. İpek'e göre Ateş, geçmiş ile hesaplaşırken küçük çocuğu denek olarak kullandığını düşünür. Ona bu vakada yardım edenler de İpek'in hışmından kurtulamazlar.

Ateş, gerçekten de 12 yıl önce çözemediği vaka yüzünden çocuğu kullanıyor mu? Can, bu ölümcül hastalığı yenebilecek mi? İpek ile Ateş arasında neler yaşanacak?

Hekimoğlu yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de Kanal D'de!

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Hekimoğlu 17 Kasım Salı yayınlanan son bölümde Ateş'i kontrol etmek üzere departmanın başına atanan Memoli zor anlar yaşıyor. Ateş'le kapışmak zorunda kalan Memoli bu görevi yerine getirebilecek mi? İpek ona verdiği bu sorumluluğu kalıcı hale getirecek mi?

Öte yandan evliliğinde sorunlar yaşayan Selin'in aklı iyice karışır. Ateş'e olan duygularını bastıramaz. Ateş'le yeniden birlikte olmak ister ve bu düşünceyle farklı planlar yapar. Ancak Ateş'ten alacağı cevap ona büyük bir hayal kırıklığı yaşatacaktır...

Diğer yandan ileri yaştaki bir hastanın durumu giderek kötüleşir. Tek şansı organ naklidir ancak kurul, hastanın yaşı sebebiyle nakil onayı vermez. Buna rağmen Hekimoğlu pes etmeyecektir. Hastasını kurtarmak için her yolu dener.