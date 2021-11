Bizi eğiten ve hayata hazırlayan öğretmenlerimize teşekkürlerimizi ve minnetimizi sunduğumuz öğretmenler gününün bu sene kutlanmasına artık kısa bir süre kaldı. Teşekkür amacıyla öğretmenlerine küçük bir hediye almak isteyen milyonlarca öğrenci de internet arama motorlarında 24 Kasım öğretmenler günü erkek öğretmene ne hediye alınır? Erkek öğretmene hediye fikirleri 2021 aramaya başladı. İşte sizler için belirlediğimiz erkek öğrencilere alınabilecek hediye fikirleri...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ERKEK ÖĞRETMENE NE HEDİYE ALINIR?

Öğretmenlere alınacak hediyeler çok pahalı ve lüks şeyler olmamalıdır. Öğretmenlerin öğrencilerinden beklediği derslerinde ve yaşantılarında saygılı ve başarılı bireyler olmalıdır. Ancak yine de öğrenciler ufak da olsa bir hediye arayışına giriyorlar. Bu kapsamda erkek öğretmene ne hediye alınır? diye düşünüyorlar.

Öğretmenlerinize cinsiyetten bağımsız hediyeler alabilirsiniz. Kalem, defter, yapacağınız bir resim, birlikte çekildiğiniz çerçeveli bir fotoğraf öğretmenlerinize hediye olarak verilebilir.

Yine de erkek öğretmeninize özel bir hediye almak isterseniz aşağıda yazdığımız hediye fikirlerine göz atabilirsiniz.

ERKEK ÖĞRETMENE HEDİYE FİKİRLERİ 2021

Erkek öğretmenlere hediye olarak alınabilecek bazı fikirleri sizler için derledik...

Eğer erkek bir öğretmeniniz varsa ona bir cüzdan alabilirsiniz. Cüzdan hem tüm erkeklerin kullandığı hem de çok pahalı olmayan bir hediye olarak tercih edilebilir. Yüksek fiyatlı cüzdan almaktan kaçınmalısınız.

Erkek öğretmeninize kravat alabilirsiniz. Genellikle okullarda takım elbise giyen erkek öğretmenler kravat da kullanıyor. Bu yüzden alacağınız kravat öğretmenizin işine yarayacak ve her kullandığında sizi hatırlatacak bir hediye olur.

Öğretmeniniz için bir diğer işe yarayacak hediye de kol düğmesi olabilir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi sıklıkla takım elbise giyen öğretmenlerin kol düğmeleri belli bir zamandan sonra kopabiliyor. Öğretmeninize aldığınız bu kol düğmesiyle küçük ama anlamlı bir hediye vermiş olursunuz.

Öğretmeninize bir kupa satın alabilirsiniz. Kupa da yine sıklıkla kullanılan ve pahalı olmayan bir araçtır. Okulda su, çay, kahve gibi içecekleri içerken öğretmeninizin aklında yer edinebilir ve onun işine oldukça yarayacak bir hediye almış olursunuz.

Erkek öğretmeninize kitap alabilirsiniz. Kitaplar her iki cinsiyet için de oldukça yararlı ve anlamlı hediyelerdir. Erkek öğretmeniniz hem bu kitabı okuyarak hayatına yeni bilgiler, anlamlar yüklemiş olur, hem de kitaplığına yeni bir kitap ekler.

Öğretmeninize termos alabilirsiniz. Termos her insan için oldukça işlevsel olabiliyor. Özellikle evden uzun süreli ayrı kalındığında kullanılabilen bu araçlar öğretmeninizin oldukça işine yarayacaktır. Okula getireceği içecekleri sizin termosunuzla taşıyacak olması hem onun işine yarayacak, hem de gördüğünüzde sizi mutlu edecektir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDİR?

Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür. Kendi kültürel ve tarihî özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye'de her yıl 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, 1981 Atatürk Yılı'nda Kenan Evren tarafından Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir