24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili kompozisyon örnekleri 2021| Öğretmenler günü için kompozisyon 2021

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Millet Mektepleri'nin Başöğretmeni' ünvanını aldığı 24 Kasım 1928 tarihi, her yıl 24 Kasım'da Öğretmenler Günü adı ile kutlanmasına neden olmuştur. Her yıl milyonlarca öğrencinin, öğretmenlerine hediyeler ve mesajlar gönderdiği bu gün, bu yılda yine 24 Kasım'da çoşkuyla kutlanacak. 24 Kasım'ın yaklaştığı günlerde, binlerce öğrencinin araştırdığı Öğretmenler Günü ile ilgili kompozisyon örneklerini haberimizde verdik. İşte detaylar...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

KÖY ÖĞRETMENLERİ

Yurdumuz uçsuz bucaksız

Gökte yıldız kadar köylerimiz var

Ama uzak ama harap ama garipsi

Alın benim gönlümden de o kadar

Uçsuz bucaksız köylerimizde kuşlar gibi

Her sabah çocuklar size uçar

Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç

Alın benim gönlümden de o kadar

Siz kara göklerin yıldızları

Işıtın yurdumuzu sabaha kadar

Ama düşe kalka, ama yiğit, ama umutlu

Alın benim gönlümden de o kadar...

ÖĞRETMENİME

Kalem, silgi, defter

Sen yoksan neye yarar.

Küçücük parmaklarım,

Nasıl harfleri arar.

Senden hiç ayrılamam,

Ailem gibisin benim.

Öğretmenler gününde,

Çokça öpülsün ellerin.

ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin

Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;

Baba değil, baba gibi

Öğretmenim ben de sevgin

Can içinde bir can gibi...

CANIM ÖĞRETMENİM

Ailemden sonra seni tanıdım.

Aynı sevgi, ilgi, sıcaklığı sende tattım.

Sen öğrettin sayıları, şekilleri, renkleri,

Sevmeyi, paylaşmayı, ortak olmayı.

Kendimi seninle keşfettim.

Seni her şeyden çok sevdim.

Benim Canım Öğretmenim…

BİRİCİK ÖĞRETMENİM

Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.

Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.

Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.

Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,

Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.

Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,

Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

İstemez oldum artık vefasız geceleri.

Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.

Atamın önerdiği olmam istenen yeri,

Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.

Hakkı ÇEBİ

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM-2

Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,

Bir mum gibi erirsin.

Anne – baba gibisin,

Bizi, bağrına hep basarsın

BÜYÜK ADAM OLACAĞIM

Öğretmenim babam ana kucağım

Okulum şehrim ilim bucağım

Sınıfımsa evim barkım ocağım

Söz verdim öğretmenime

Büyük adam olacağım

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLE İLGİLİ KOMPOZİSYON ÖRNEKLERİ

ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Hepimizin bildiği gibi lider Mustafa Kemal Atatürk 24 Kasım gününü saygı değer öğretmenlerimize armağan etmiştir. Her sene 24 Kasım gününü öğretmenler günü olarak kutlarız.

Tüm öğretmenler hepimizin yol göstericisidir, herkes için çok değerlidir, öğretmenlik çok çok önemli bir meslektir. Diğer mesleklerde çok önemlidir, öğretmenlik mesleğini ayıran özellik ise öğrencilere okumayı öğretip, yazı yazmayı öğretip ve öğrencileri bilgi sahibi yapıp nesil yetiştirmesidir .Yetişen her nesilde bir çok öğretmenin ayrı ayrı emeği geçmiştir .Öğretmenlerin bizde olan emekleri çoktur.

Unutmamalıyız ki ne yaparsak yapalım, elimizden ne geliyorsa gelsin öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Tüm öğretmenlere emekleri için teşekkür ediyoruz.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Öğretmen öğrencinin eğitimini tamamlayan ve ona yüksek irade sahiplendiren tek ışıktır. Öğretmen öğrencisinin hep yüksek ilim sahibi olmasını, eğitiminin yüksek olmasını ister. Öğrencisinin gözüne bakarak onun ne olduğu bilir veya hisseder, ağzındaki o güzel bilgi dolu kelimeleri bile bakınca eğitimi gelişir. Öğretmen öğrencinin ilerlemesini sağlayan bir toplum fidan gibidir. Öğretmen bütün mesleklerin en baş temelidir çünkü bir tek aydınlık yoldur. Öğretmen bir çınar ağacı gibidir öğrencileri de o ağacın yeşerdiği yapraklardır. Geleceğin mesleğini çıkartan ve geliştiren öğretmendir. Kısacası öğretmen bir eğitim öğretimin parlayan bir güneşidir. Bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlar emeğine saygılarımı iletir ve bilgileri için çok teşekkür ederim.

MUM ÖĞRETMENLER

Hepimiz biliriz ki bir mum karanlıkları aydınlığa kavuşturmak için vardır. Bu gayesine ulaşmak için de yanar, yandıkça erir; fakat kendi dibini asla aydınlatmaz. İşte, öğretmenler de tıpkı bir mum gibidir. Öğrencilerini daha güzel yarınlara hazırlamak, onlara sevgiyi, saygıyı, ahlakı aşılamak için kendi yağında kavrulur, erir. O eridikçe etrafına ışıklar saçar. O ışıklar ki binlerce öğrencinin yolunu aydınlatır, karanlık dünyasını aydınlığa boğar.

Bu fedakarlığı kendisi için değildir. Bir öğretmenin tek derdi öğrencilerini daha iyi yerlere ulaştırmaktır. Sadece bunun için çırpınır, bunun için çalışır. Sadece dersine girip çıkmak da vardır elbet. Ancak bu onu doyurmaz. Öğretmen, çok daha fazlasını yapması gerektiği bilincinde ve şevkindedir. Bu şevk, ona güç verir, daha çok didinmesini sağlar.

Bir öğrencinin öğretmenine vereceği en güzel hediye başarıdır. Bir öğretmen, öğrencisinin başarısından duyduğu zevki başka hiçbir şeyden duymaz. Yıllar geçse dahi, eski bir öğrencisini güzel yerlerde gören öğretmenin mutluluğu kadar hiçbir mutluluk büyük olamaz.

SENSİN BİZİM YOL GÖSTERİCİMİZ

Sen, bize sahip olduğumuz bütün bilgileri öğreten, çeşitli konularda yol gösteren, bize uygarlığın kapılarını açtıran kişisin.

Sen, bize bir harf, bir kelime, bir cümle öğretmek için yıllarca çalışıp durursun. Karşına ne zorluk çıkarsa çıksın bu zorlukları meslek aşkınla ortadan kaldırırsın. Görevin ister doğuda, ister batıda, nerede olursa olsun aklında bir tek düşünce vardır. Bu düşünce, bize bilgilerini aşılayarak ilerde Türk milletine yararlı bir kişi yapmaktır. Bunun için gece gündüz hiç yorulmak bilmeden çalışırsın. Ne zaman bir sorunumuz olsa sen bizim hep yanımızda olmuşsundur. Bazen bize o büyük sevginle annemizi, babamızı unutturmuşsundur. Bir derdimiz olsa sana açardık içimizi. Senin içinde çocuklarının sevgisiyle çarpan bir yer vardır. Bu sevgi bütün vücudunu sarmıştır. Kendini bütün gücünle uygarlığa adamışsındır. Atatürk’ün de, Namık Kemal‘in de daha yüzlerce vatanseverlerimizin, yazarlarımızın yaratıcısı sen olmuşsundur. Sensiz bir toplum solmuş bir çiçek gibidir. Sensiz bir toplumun yaşamaya imkanı yoktur. Sensin bizi arkandan koşturan. Senin yolundan emin adımlarla daha ileriye koşacağız inan.

Bizi her zaman mutlu görmek istersin. Bir soruyu bilmesek hemen aydınlatırsın sen bizi. Yanlış yapsak sen dersin ki: “Tembellik ayıp değil, çalışmamak ayıptır.” Biz her zaman seni örnek almışızdır. Sensin bizi ileriye götürecek olan, bundan ötesi yoktur. Herkes bilir senin’ ne olduğunu, ne yaptığını, niçin yaptığını. Sen, herkesin kalbinde iyi bir yer kaplarsın. Herkes şaşar sana. Nasıl çalıştığını, niçin bu kadar zorluklara katlandığını herkes bilir. Bu zorluklara katlanacak, bize bir harf gösterecek tek bir insan düşünebiliriz. Bu sensin. Evet sensin öğretmenim.

Sensin bizim için bütün zorluklara katlanan, bizim iyi biri kişi olmamızdaki en önemli kişi, bizi biz yapan sensin. Sensiz bir millet yok almaya mahkumdur. Biz senin sayende bütün engelleri aşacağız ve milletimizi en yüksek düzeye çıkartacağız. İyi ki varsın benim canım öğretmenim.