24 Kasım Öğretmenler Günü kampanya ve indirimleri 2020

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne az bir süre kala bir çok yer kampanya başlattı. Özel güne özel indirimler yapan bazı bazı kamu kuruluşları indirim kampanyalarını sizler için derledik. Peki bugün öğretmenler gününde hangi kampanya ve indirimler var ? İşte kampanya ve indirimlere ilişkin detaylar...

PTT'DEN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KAMPANYASI

PTT, öğretmenlerin yurtiçi varışlı posta kargosu ve APS kurye gönderilerine 30 Kasım'a kadar yüzde 25 indirim uygulayacak. PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlanan kampanya ile kargo taşımacılığında tüm öğretmenlere indirim sağlandı. Kampanya kapsamında öğretmen kimlik kartını ibraz ederek gönderi oluşturacak tüm öğretmenlere, 30 Kasım'a kadar yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosunda yüzde 25 indirim uygulanacak.

ÖĞRETMENLER İŞE DEĞİL DERSE GİDER

Türkiye Finans, İhtiyaçlarınızı karşılayacak ve hayatınızı kolaylaştıracak çözümler sunan özel destek paketimizle her zaman emekleriyle hayatlarımıza dokunan öğretmenlerimizin yanında...

Öğretmenlere Özel Destek Paketi kapsamında aylık %1,37​’den başlayan oranlarla İhtiyaç ve Taşıt Finansmanı kullanabilir, Happy Kartınızı kullanarak yapacağınız e-ticaret alışverişlerinizden 100 TL bonus kazanabilir, indirimli Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile COVID-19 tedavisi de dahil olmak üzere kendinizi güvenceye alabilirsiniz. Üstelik henüz Happy Kart sahibi değilseniz hemen başvurabilir ve kartınızın onaylanmasının ardından 40 TL bonus kazanma fırsatından da yararlanabilirsiniz.

Türkiye Finans olarak hayatımıza büyük katkı sağlayan öğretmenlerimizi desteklemeyi bir borç biliriz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

DESTEK PAKETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Öğretmenlere Özel Destek Paketi kapsamındaki ürün ve hizmetlerimizden halihazırda müşterimiz olan ve yeni müşterimiz olacak olan tüm kamu ve özel sektör öğretmenleri ile üniversitelerin akademik kadrolarında görev yapan öğretmenler yararlanabilir. Öğretmenlere Özel Destek Paketi Kapsamında Sunulan Hizmetler; Avantajlı İhtiyaç Finansmanı ve Taşıt Finansmanı Desteği Destek Paketi kapsamında aylık %1,​37’den başlayan oranlarla İhtiyaç ve Taşıt Finansmanı kullanabilirsiniz.

Avantajlı İhtiyaç ve Taşıt Finansmanı Başvuruları Nasıl Yapılır?

İhtiyaç ve Taşıt Finansmanı başvurularınızı öğretmen/akademisyen olduğunuzu gösteren kimlik kartınızla birlikte size en yakın Türkiye Finans şubesinden yapabilirsiniz.

Katılma Hesaplarına Avantajlı Kâr Paylaşım Oranı Desteği

Birikimlerinizi en avantajlı koşullarda değerlendirmek için tasarruf hesaplarınızda yüksek kâr payı desteğinden yararlanabilirsiniz. Kampanya kapsamında TL cinsinden katılma hesaplarınız için 98/2, döviz cinsinden katılma hesaplarınız için 75/25 kâr paylaşım oranları uygulanacaktır.

İnternet Üzerinden Alışverişlerinize 100 TL Bonus Puan Desteği

Öğretmenlere Özel Destek Paketi kapsamında internet üzerinden tek seferde yapacağınız 400 TL ve üzeri harcamalarınıza 100 TL bonus puan kazanabilir, puanlarınızla alışveriş yapabilirsiniz.