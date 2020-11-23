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24 Kasım Salı İSKİ su kesintisi | İstanbul su kesintisi son dakika

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan veriler kapsamına, İstanbul'da 24 Kasım Salı tarihinde yaşanacak planlı su kesintileri belli oldu. Peki hangi mahallelerde su yok? Sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi son dakika bilgileri...

24 Kasım Salı İSKİ su kesintisi | İstanbul su kesintisi son dakika

İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan veriler doğrultusunda, İstanbul'da 24 Kasım Salı tarihinde yaşanacak planlı su kesintileri listesi belli oldu. Hangi mahallelerde su yok? Sular ne zaman gelecek? sorularının cevabını araştıran vatandaşlar için biz de haberimizde İstanbul su kesintisi son dakika bilgisine yer verdik. İşte detaylar...

İSKİ SU KESİNTİSİ 24 KASIM SALI

ARIZA KESİNTİ

İstanbul'da, 24 Kasım Salı 2020 tarihinde yaşanacak planlı su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. İSKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan verilere yenisi eklendiğinde haberimiz güncellenecektir.

İSKİ ÇALIŞMA SAATLERİ

İSKİ, hafta içi her gün 08:30 – 12:00 / 13:00 – 16:30 saatleri arasında; Cumartesi günü ise 09:00 – 13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İSKİ, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ile 1 Ocak, 1 Mayıs, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatiller günlerinde hizmet vermez.

Berna Akkaya
Editör


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