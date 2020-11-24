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24 Kasım Salı spor manşetleri (Günün spor manşetleri)

Spor manşetlerinde bugün, Galatasaray'ın Kayserispor karşısında aldığı beraberlik geniş yer bulmuş. İşte 24 Kasım Salı günü sporun manşetleri...

24 Kasım Salı spor manşetleri (Günün spor manşetleri) 1121