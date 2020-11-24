24 Kasım Show TV Yayın Akışı | Güldür Güldür Yeni Bölümde Neler Olacak ?
Ekranların sevilen kanalı Show TV'de bugün hangi diziler var? Show TV 24 Kasım yayın akışını sizler için derledik. Gündüz kuşağında insanların hayatlarına dokunan, dertlerine deva olan program Didem Arslan'la Asla Pes Etme yer alırken, salı akşamlarının neşesi Güldür Güldür yeni skeçleriyle seyirci ile buluşacak. İşte 24 Kasım Show TV yayın akışı...
24 Kasım Salı Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Salı akşamlarının vazgeçilmezi "Güldür Güldür" bu hafta yepyeni skeçleri ve kültleşmiş karakterleriyle gülmeye doyurmaya geliyor. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 24 Kasım Salı Show TV yayın akışı...
Show TV 24 Kasım 2020 Salı yayın akışı
08.00 Kendine İyi Bak
09.45 Yeni Gelin
12.45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20.00 Güldür Güldür
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DA SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Güldür Güldür Show'u 243. bölümünde : İbret Saat'i programında plazada çalışmaya başlayan Mehtap ve iş arkadaşları konuk oluyor. Peri masalı gibi başlayan hikayede Mehtap ve arkadaşlarının başına gelen kabus gibi olaylar anlatılırken seyirciyi de gülme krizine soktu.