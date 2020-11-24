24 Kasım Show TV Yayın Akışı | Güldür Güldür Yeni Bölümde Neler Olacak ?

24 Kasım Salı Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Salı akşamlarının vazgeçilmezi "Güldür Güldür" bu hafta yepyeni skeçleri ve kültleşmiş karakterleriyle gülmeye doyurmaya geliyor. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 24 Kasım Salı Show TV yayın akışı...

Show TV 24 Kasım 2020 Salı yayın akışı

08.00 Kendine İyi Bak

09.45 Yeni Gelin

12.45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Güldür Güldür

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DA SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Güldür Güldür Show'u 243. bölümünde : İbret Saat'i programında plazada çalışmaya başlayan Mehtap ve iş arkadaşları konuk oluyor. Peri masalı gibi başlayan hikayede Mehtap ve arkadaşlarının başına gelen kabus gibi olaylar anlatılırken seyirciyi de gülme krizine soktu.