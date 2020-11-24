24 Kasım Star TV Yayın Akışı | Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Programında Neler Olacak ?

24 Kasım Salı Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Salı günü Star TV'nin yayın akışında güne enerjik başlamanızı sağlayan, çeşitli konuklarıyla her alandan bahseden Demet Akalın ve Alişan'ın sunuculuğunu üstlendiği "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yayınlanırken, hemen ardından gündüz kuşağını ekranlara kilitleyen, türlü hayatlara ait sır perdelerini aralayan program "Gerçeğin Peşinde" seyircisi ile buluşacak. İşte 24 Kasım Salı Star TV yayın akışı...

STAR TV 24 Kasım 2020 Salı Yayın Akışı

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Yeni Bir Ev

18.40 Star Haber

20.00 Sonsuzluk Projesi

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH'IN YENİ BÖLM KONULARI KİM?

Programın bugünkü konukları da merak konusu. Sabahları enerjik ve kıpır kıpır uyanmak, müziğe doymak, hem gülmek, hem eğlenmek, hem de bilgilenmek için Demet ve Alişan’la güne başlamaya hazır mısınız? Yapımcılığını Global Medya’nın üstlendiği Demet Akalın ve Alişan’a bugün Astrolog Sare Aldemir, Dr. Fevzi Özgönül ve Okan Karacan konuk oluyor...

Astrolog Sare Aldemir çocuğunuzun doğum tarihinden hangi meslek grubunda olacağını yorumlarken, Dr. Fevzi Özgönül ise evde nasıl sağlıklı kilo verebilirim sorularını yanıtlayacak. Sevilen sunucu Okan Karacan fazla kilolarından nasıl bu kadar kısasürede kurtulduğunu anlatacağı dopdolu program yeni bölümüyle sizleri bekliyor.

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH'IN SON BÖLÜMÜNDE KİMLER VARDI?