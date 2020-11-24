24 Kasım TRT1 Yayın Akışı | Masumlar Apartmanı Yeni Bölümde Neler Olacak ?

24 Kasım Salı TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Salı akşamlarının kısa zamanda fenomeni haline gelen Masumlar Apartmanı dizisinde bu hafta neler olacak? Yıllar sonra ilk ve tek şkıyla karşılaşan Safiye ne yapacak? TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 24 Kasım Salı TRT1 yayın akışı...

TRT1 24 Kasım 2020 Salı Yayın Akışı

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Benim Adım Melek

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Masumlar Apartmanı

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin yeni bölümünde Gülben ile İnci'nin bir kapının ardından aşk hakkında konuşması geçecek. Gülben bunun üstüne ablası Safiye'ye keşke diğer normal abla kardeşler gibi bu konuları konuşabilseydik şeklinde hayıflanırken Safiye'nin hatırından hiç silemediği aşkı alına gelir. Taş kalpli aşktan anlamaz ve bencil olarak nitelendirilen Safiye karakteri öldü sandığı ilk ve tek aşkıyla yıllar sonra tekrar karşılaşacak. Gülben tarafından Esat'a karşı olan platonik aşk gitgide sarpa sararken, İnci'nin yakın arkadaşı verdiği büyük tepkiyle Han'ı çığırından çıkaracak.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Han büyük bir risk alarak İnci’ye çöp daireyi gösterir. İnci’nin güvenini kazanmak için yaptığı bu hareket Safiye ve Gülben’i derinden etkiler. Gülben sonunda Safiye’ye isyan bayrağını çeker. Safiye, Han ve Gülben tarafından sevmeyi bilmemekle suçlanır ancak gerçek bambaşkadır. Yıllardır sır gibi sakladığı gönül yarası yalnız kaldığı an Safiye’yi vurmaktadır. Yine böyle bir gecede beklenmedik biri yardımına yetişir. Ege ve Neriman’ın arkadaşlığı her geçen gün ilerlemektedir. Neriman, Ege’ye dersleri, Ege de Neriman’a hayattan zevk almayı öğretmeye başlar. Esat’ın Gülben’i kırmamak için yaptığı hamle, Gülben tarafından yanlış yorumlanır ve ona herkesi şoke edecek bir adım attırır. Geçmişten çıkıp gelen biri Safiye’yi alt üst edecektir.