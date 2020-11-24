24 Kasım TV8 Yayın Akışı | MasterChef Yeni Bölümde Neler Olacak ?
TV8 24 Kasım salı yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Ekranların sevilen büyük beden moda programı birbirinden güzel yarışmacıları ve konseptleri ile seyirciyle buluşurken, akşamların fenomeni haline gelen çeşitli yemeklerin yapıldığı, kıyasıya yarış içinde geçen MasterChef yayınlanacak. İşte Tv8 yayın akışı...
24 Kasım Salı TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarının en sevilen programı MasterChef'te bugün hangi lezzetli yemekler yapılacak, kimlerin tabağı beğenilecek? Yeni bölümüyle MasterChef bu akşam TV8 ekranlarında olacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 24 Kasım Salı TV8 yayın akışı...
TV8 24 Kasım 2020 Salı Yayın Akışı
06.00 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Masterchef Türkiye
14.15 Doya Doya Moda
20.00 Masterchef Türkiye
MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
MasterChef Türkiye'nin 23 Kasım Pazartesi akşamları ekranlara gelen 106. bölümünde kaptanlık mücadelesi yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de Ayyüce'nin elenmesini ardından Serhat ve Özgül arasında tartışma yaşandı. Ayyüce'yi eleme potasına gönderen Serhat'ı adaletsizlikle suçlayan Özgül yarışmacı arkadaşına yüklendi. Gecenin sonunda oynanan MasterChef düello oyununda ise kazanan kırmızı takım kaptanı olan Sefa oldu. İşte, MasterChef son bölümde yaşananlar.