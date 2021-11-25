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  3. 24 Kasıma özel düzenlenen Voleybol Turnuvasının final maçı gerçekleşti! Şampiyon Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi oldu

24 Kasıma özel düzenlenen Voleybol Turnuvasının final maçı gerçekleşti! Şampiyon Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi oldu

Pendik Belediyesi tarafından öğretmenlerin de katılım gösterdiği 24 Kasıma özel düzenlenen Voleybol Turnuvasının final maçı gerçekleşti. Şampiyon Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi oldu. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de maçı izleyenler arasında tribünde yerini aldı.

24 Kasıma özel düzenlenen Voleybol Turnuvasının final maçı gerçekleşti! Şampiyon Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi oldu

24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel Voleybol Turnuvası düzenlendi.

35 okuldan 318 öğretmenin katıldığı turnuvalar 3 hafta sürdü. 23 Kasım’da Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen final maçında Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Şehit Yalçın Aran Ortaokulu karşı karşıya geldi.

AHMET CİN İZLEYENLER ARASINDA YERİNİ ALDI

Maça izleyenlerin yanına tribüne Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de katıldı. Başkan Ahmet Cin her iki takımda da azimle ter döken öğretmenleri final maçı için tebrik etti, aynı zamanda tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Final maçının galibi Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi oldu. Turnuvalarda ilk 4’e giren takımlara madalyaları ve hediyeleri takdim edildi.

24 Kasıma özel düzenlenen Voleybol Turnuvasının final maçı gerçekleşti! Şampiyon Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi oldu24 Kasıma özel düzenlenen Voleybol Turnuvasının final maçı gerçekleşti! Şampiyon Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi oldu24 Kasıma özel düzenlenen Voleybol Turnuvasının final maçı gerçekleşti! Şampiyon Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi oldu

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