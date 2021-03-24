24 Mart 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı |Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Hollanda" (Canlı)

24 Mart 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" adlı program yer alırken, akşam kuşağında ise "Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Hollanda" canlı yayınla ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 24 Mart 2021 Çarşamba TRT1 yayın akışı...

TRT 1 24 MART 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Hollanda" (Canlı)