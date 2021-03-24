24 Mart 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı |Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Hollanda" (Canlı)
TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT 1 24 Mart 2021 Çarşamba yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam "Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Hollanda" canlı yayınla izleyici karşısında olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...
24 Mart 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" adlı program yer alırken, akşam kuşağında ise "Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Hollanda" canlı yayınla ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 24 Mart 2021 Çarşamba TRT1 yayın akışı...
TRT 1 24 MART 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Hollanda" (Canlı)