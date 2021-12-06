24 Mart 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 24 Mart 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 24 Mart 2022 Perşembe maç programı...

24 MART 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

24 Mart 2022 Perşembe gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

12:10

Avustralya - Japonya

2022 Dünya Kupasi Eleme

ABD USL Youtube

14:00

Güney Kore - İran

2022 Dünya Kupasi Eleme

ABD USL Youtube

15:00

Lübnan - Suriye

2022 Dünya Kupasi Eleme

Bilyoner TV, Spor Smart

15:00

Vietnam - Umman

2022 Dünya Kupasi Eleme

Bilyoner TV, Spor Smart 2

18:00

Çin - Suudi Arabistan

2022 Dünya Kupasi Eleme

Spor Smart, Bilyoner TV

19:00

Sırbistan - Kuzey Makedonya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

19:30

İsrail - Polonya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

20:00

Irak - BAE

2022 Dünya Kupasi Eleme

Bilyoner TV, Spor Smart 2

21:30

Macaristan - Sırbistan

Hazırlık Maçı

S Sport Plus

22:45

Portekiz - Türkiye

2022 Dünya Kupasi Eleme

CBC Sport, TRT 1

22:45

Galler - Avusturya

2022 Dünya Kupasi Eleme

UEFA TV

22:45

İsveç - Çekya

2022 Dünya Kupasi Eleme

S Sport, S Sport Plus

22:45

İtalya - Kuzey Makedonya

2022 Dünya Kupasi Eleme

S Sport, S Sport Plus

22:45

Fransa - Faroe Adaları

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bein Sports 2, Bilyoner TV