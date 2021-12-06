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24 Mart 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

24 Mart 2022 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 23 Mart 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

24 Mart 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 24 Mart 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 24 Mart 2022 Perşembe maç programı...

24 MART 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

24 Mart 2022 Perşembe gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

12:10
Avustralya - Japonya
2022 Dünya Kupasi Eleme
ABD USL Youtube

14:00
Güney Kore - İran
2022 Dünya Kupasi Eleme
ABD USL Youtube

15:00
Lübnan - Suriye
2022 Dünya Kupasi Eleme
Bilyoner TV, Spor Smart

15:00
Vietnam - Umman
2022 Dünya Kupasi Eleme
Bilyoner TV, Spor Smart 2

18:00
Çin - Suudi Arabistan
2022 Dünya Kupasi Eleme
Spor Smart, Bilyoner TV

19:00
Sırbistan - Kuzey Makedonya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV

19:30
İsrail - Polonya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV

20:00
Irak - BAE
2022 Dünya Kupasi Eleme
Bilyoner TV, Spor Smart 2

21:30
Macaristan - Sırbistan
Hazırlık Maçı
S Sport Plus

22:45
Portekiz - Türkiye
2022 Dünya Kupasi Eleme
CBC Sport, TRT 1

22:45
Galler - Avusturya
2022 Dünya Kupasi Eleme
UEFA TV

22:45
İsveç - Çekya
2022 Dünya Kupasi Eleme
S Sport, S Sport Plus

22:45
İtalya - Kuzey Makedonya
2022 Dünya Kupasi Eleme
S Sport, S Sport Plus

22:45
Fransa - Faroe Adaları
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bein Sports 2, Bilyoner TV

  

Bölge Gündem Editör Ekibi
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