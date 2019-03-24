24 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

A MİLLİ TAKIM

17.00 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

17.30 Milliler, Moldova maçının son çalışmasını gerçekleştirecek.

18.30 Moldova Teknik Direktörü Alexandru Spiridon ve bir futbolcusu açıklamalarda bulanacak.

19.00 Moldova, Türkiye maçı öncesinde son antrenmanını yapacak.

EURO 2020 GRUP ELEME MAÇLARI

17.00 Kazakistan - Rusya

17.00 Galler - Slovakya

20.00 Macaristan - Hırvatistan

20.00 İsrail - Avusturya

20.00 San Marino - İskoçya

22.45 G. Kıbrıs - Belçika

22.45 Hollanda - Almanya

22.45 K. İrlanda - Belarus

22.45 Polonya - Letonya

22.45 Slovenya - Makedonya

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertliler günü izinli geçirecek. Ankaragücü maçının hazırlıklarına pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

- Valencia Efsaneler Karması ile İspanyol Futbolu Karması, Valencia'nın 100. yıl kutlamaları nedeniyle düzenlenecek gecede özel maçta karşılaşacak. Bu özel gecenin davetlileri arasında Fenerbahçe'nin futbolcusu Mehmet Topal da var. Soldado ise dün yaptığı açıklama ile bu karşılaşmada görev alamayacağını ifade etmişti.

BEŞİKTAŞ

- Takım izinli

GALATASARAY

12.00 Sarı-kırmızılılar, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı maçla hazırlıklarına devam edecek.

- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 28. hafta karşılaşmaları oynanacak

BASKETBOL

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

13.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes (Şahinbey)

17.30 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Gazanfer Bilge)

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

16.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Metro Enerji)

VOLEYBOL

- Kupa Voley Kadınlar Finali

18.00 Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe Opet

DHA