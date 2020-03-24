24 Mart Salı DHA Spor Gündemi
(ÖZEL) Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun virüse karşı doğal yaşamı
(ÖZEL) Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun virüse karşı doğal yaşamı
"İşlerimizin başında duruyoruz"
"Temennimiz virüsün bir an önce bitmesi"
"Futbolcuların morali iyi"
"Beklemekten başka yapacağımız bir şey yok"
"Futbolcularımızı mağdur etmeyeceğiz"
"Herkesin vicdanlı olması lazım"
(ÖZEL) Kendisini karantinaya alan Hasan Kartal bağlama öğreniyor
"İnsanlar dışarı çıkamıyor, bu lig devam edebilecek mi?"
"Yabancı futbolcuların çoğu ülkesine gitmek istiyor"
"Herkesten test istemek lazım"
"Futbolcularda psikolojik bir baskı olabilir"
"65 yaşını geçen hocaları sahaya nasıl çıkaracaksın?"
(ÖZEL) Fatih Mert: Ankaragücü'ne herkes vuruyordu şimdi de korona vurdu
"17 Nisan'da ligler başlamaz"
"Sağlık testi yaptırmak zorundayız"
"Kulüpleri zor günler bekliyor"
"Yapılandırmalar, vergiler ertelenebilir"
"Ligler iptal edilmezse çok büyük sorunlar yaşanacak"
"Bu ortamda futbol nasıl oynanacak?"
(ÖZEL) Milli voleybolculardan "evde kal" çağrısı
Melis Gürkaynak: Sağlık Bakanlığımızın aldığı kararlara harfiyen uyalım
Gözde Yılmaz: Sevdiklerimizin hayatını riske atmayalım
Ayça Aykaç: Herkesin evde kalmasını, dışarı çıkmamasını rica ediyoruz
Tuğba Şenoğlu: Temizliğimize ve hijyenimize çok dikkat edelim
(ÖZEL) Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve sporcuların "koronavirüs" mesajları
Başkan Metin Şahin: Evde kal Türkiye
Hatice Kübra İlgün: Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarını dikkate alalım
Zeliha Ağrıs: Zorunlu olmadıkça evden ayrılmayalım
(ÖZEL) Yenimahalle Belediyesi Hentbol Takımı'ndan "evde kal" mesajı
Antrenör Serdar Eler: Kişisel hijyene dikkat edelim
Anastasia Savash: Evde kalın
Edanur Arslan: Kalabalık ortamlarda bulunmayalım
Yağmur Bembeyaz: Temas etmemeye özen gösterelim
(ÖZEL) Yılmaz Vural: Bir müddet oynamayalım, hepimiz bir süre kadro dışı kalalım..!
"Bir ömür sevdiklerimizle görüşebilmemiz için kısa bir süre küs kalabiliriz"
Kaynak: DHA
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