24 Mayıs 2021 Pazartesi ATV Yayın Akışı |Maraşlı ATV'de
24 Mayıs 2021 Pazartesi ATV yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında sevilen program Müge Anlı ile Tatlı Sert yer alırken akşam kuşağında ise Maraşlı yayınlanacak. İşte 24 Mayıs 2021 Pazartesi ATV Yayın Akışı...
24 Mayıs 2021 Pazar ATV yayın akışı nedir? ATV erkanlarında bugün hangi dizi ve programlar var? Atv'de güne Kahvaltı Haberleri ile başlarken hemen ardından merakla izlenen program Müge Anlı ile Tatlı Sert yer alacak. Akşam ise Maraşlı ATV'de...
24 MAYIS 2021 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma
16.20 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Maraşlı