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  3. 24 Mayıs 2021 Pazartesi ATV Yayın Akışı |Maraşlı ATV'de

24 Mayıs 2021 Pazartesi ATV Yayın Akışı |Maraşlı ATV'de

24 Mayıs 2021 Pazartesi ATV yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında sevilen program Müge Anlı ile Tatlı Sert yer alırken akşam kuşağında ise Maraşlı yayınlanacak. İşte 24 Mayıs 2021 Pazartesi ATV Yayın Akışı...

24 Mayıs 2021 Pazartesi ATV Yayın Akışı |Maraşlı ATV'de

24 Mayıs 2021 Pazar ATV yayın akışı nedir? ATV erkanlarında bugün hangi dizi ve programlar var? Atv'de güne Kahvaltı Haberleri ile başlarken hemen ardından merakla izlenen program Müge Anlı ile Tatlı Sert yer alacak. Akşam ise Maraşlı ATV'de... 

24 Mayıs 2021 Pazartesi ATV Yayın Akışı |Maraşlı ATV'de

24 MAYIS 2021 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Maraşlı

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