24 Mayıs 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Maraşlı ATV'de
24 Mayıs 2021 Pazartesi ATV yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında merakla izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert olurken akşam ise sevilen dizi Maraşlı ATV'de. İşte 24 Mayıs 2021 Pazartesi ATV yayın akışı...
24 Mayıs 2021 Pazar ATV yayın akışı nedir? ATV erkanlarında bugün hangi dizi ve programlar var? Atv'de güne Kahvaltı Haberleri ile başlarken ardında heyecanla izlenen program Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınlacak. Akşam ise Maraşlı izleyiciyle buluşacak. İşte 24 Mayıs 2021 Pazartesi ATV yayın akışı...
24 MAYIS 2021 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma
16.20 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Maraşlı