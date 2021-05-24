24 Mayıs 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Maraşlı ATV'de

24 Mayıs 2021 Pazar ATV yayın akışı nedir? ATV erkanlarında bugün hangi dizi ve programlar var? Atv'de güne Kahvaltı Haberleri ile başlarken ardında heyecanla izlenen program Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınlacak. Akşam ise Maraşlı izleyiciyle buluşacak. İşte 24 Mayıs 2021 Pazartesi ATV yayın akışı...

24 MAYIS 2021 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Maraşlı