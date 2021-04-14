24 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 24 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

24 MAYIS 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

24 Mayıs 2021 Pazartesi gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

15:00

Odense - AC Horsens

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



15:00

Sonderjyske - Aalborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



15:00

Vejle - Lyngby

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



16:00

Hekimoğlu - Kocaelispor

TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final

Yayın Yok



16:00

Odds BK - Sarpsborg 08

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



16:00

Al Muharraq - Merkaz

AFC Asya Kupası

Spor SmartSmart Spor HD



16:00

Kuwait City - Al Amari

AFC Asya Kupası

Smart Spor 2, Spor Smart 2



18:00

Brondby IF - Nordsjaelland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



18:00

FC Midtjylland - Aarhus

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



18:00

Randers - Kopenhag

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



18:30

Keşla - Sumqayıt

Azerbaycan Kupası Final

CBC Sport



19:00

Brann - Bodo Glimt

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Haugesund - Stabaek

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Kristiansund - Stromsgodset

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Lilleström - Viking

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Mjondalen - Valerenga

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Tromsö - Sandefjord

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:30

Real Oviedo - Mirandes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



19:30

Elfsborg - Norrköping

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



19:30

Örebro - Malmö

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



19:30

Trelleborgs - Vasteraas

İsveç Superettan

Bilyoner TV



19:30

Varnamo - Akropolis

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:00

Sakaryaspor - Kırşehir Bld.

TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final

Yayın Yok



20:00

Bucaspor - İskenderun FK

TFF 3. Lig Play-Off Final

Smart Spor 2, Spor Smart 2



20:00

Ispartaspor - Yıldırımspor

TFF 3. Lig Play-Off Final

Spor Smart, Smart Spor HD



21:00

Rosenborg - Molde

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



21:45

Kilmarnock - Dundee FC

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



22:00

Almeria - UD Logrones

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:00

Castellon - Rayo Vallecano

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:00

Fuenlabrada - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV



22:00

Girona - Alcorcon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:00

Las Palmas - Albacete

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:00

Leganes - Malaga

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:00

Lugo - Cartagena

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV



22:00

Sabadell - Ponferradina

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

