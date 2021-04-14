24 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
24 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mayıs 2021 Pazar maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 24 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
24 MAYIS 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
24 Mayıs 2021 Pazartesi gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
15:00
Odense - AC Horsens
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
15:00
Sonderjyske - Aalborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
15:00
Vejle - Lyngby
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
16:00
Hekimoğlu - Kocaelispor
TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final
Yayın Yok
16:00
Odds BK - Sarpsborg 08
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
16:00
Al Muharraq - Merkaz
AFC Asya Kupası
Spor SmartSmart Spor HD
16:00
Kuwait City - Al Amari
AFC Asya Kupası
Smart Spor 2, Spor Smart 2
18:00
Brondby IF - Nordsjaelland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
18:00
FC Midtjylland - Aarhus
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
18:00
Randers - Kopenhag
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
18:30
Keşla - Sumqayıt
Azerbaycan Kupası Final
CBC Sport
19:00
Brann - Bodo Glimt
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Haugesund - Stabaek
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Kristiansund - Stromsgodset
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Lilleström - Viking
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Mjondalen - Valerenga
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Tromsö - Sandefjord
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:30
Real Oviedo - Mirandes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
19:30
Elfsborg - Norrköping
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
19:30
Örebro - Malmö
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
19:30
Trelleborgs - Vasteraas
İsveç Superettan
Bilyoner TV
19:30
Varnamo - Akropolis
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Sakaryaspor - Kırşehir Bld.
TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final
Yayın Yok
20:00
Bucaspor - İskenderun FK
TFF 3. Lig Play-Off Final
Smart Spor 2, Spor Smart 2
20:00
Ispartaspor - Yıldırımspor
TFF 3. Lig Play-Off Final
Spor Smart, Smart Spor HD
21:00
Rosenborg - Molde
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
21:45
Kilmarnock - Dundee FC
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:00
Almeria - UD Logrones
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
Castellon - Rayo Vallecano
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
Fuenlabrada - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 YoutubeBilyoner TV
22:00
Girona - Alcorcon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
Las Palmas - Albacete
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
Leganes - Malaga
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
Lugo - Cartagena
İspanya La Liga 2
La Liga 123 YoutubeBilyoner TV
22:00
Sabadell - Ponferradina
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV