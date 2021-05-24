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  3. 24 Mayıs 2021 Pazartesi güncel döviz kuru fiyatları | Serbest piyasada dolar kuru, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?

24 Mayıs 2021 Pazartesi güncel döviz kuru fiyatları | Serbest piyasada dolar kuru, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?

Dolar / TL haftanın ilk gününe geçtiğimiz cuma günündeki kapanışa göre yükselişle 8,4100 TL'den başlasa da zamanla düşüşe geçti. Euro kuru ise 10,25 TL'den satılıyor. Bu kapsamda son durumu merak eden vatandaşlar Serbest piyasada dolar kuru, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? sorularına yanıt arıyor. İşte 24 Mayıs 2021 Pazartesi güncel döviz kuru fiyatları...

Vatandaşların yatırım araçları arasında yer alan  dolar ve euro kurunun serbest piyasadaki son durum her gün olduğu gibi yaşanan dalgalanmalar nedeniyle merak ediliyor. Bu kapsamda Serbest piyasada dolar kuru, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?  sorusu internet arama motorlarında vatandaşlar tarafından çokça araştırılıyor. İşte 24 Mayıs 2021 Pazartesi güncel döviz kuru fiyatları... 

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, finansal hizmetler güven endeksi

15.30 ABD, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

21 MAYIS 2021 CUMA SERBEST PİYASADA DOLAR KURU, EURO FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 24 Mayıs 2021 Pazartesi gününde açılışta 8,4100 TL'den alınıyor, 8,4120' dan ise satılıyor. Euro kuru ise 10,2580 TL'den alınıyor, 10,2600 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun önceki kapanıştaki satış fiyatı 8,3850 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 10,2110 TL olarak kayıtlara geçti.

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24 MAYIS 2021 PAZARTESİ SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

24 Mayıs 2021 Pazartesi gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.03 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ             SATIŞ

ABD Doları                     8,3861            8,3882

Avro                               10,2228          10,2342

Sterlin                            11,8668          11,8804

İsviçre Frangı                 9,3415            9,3462

Japon Yeni                     0,0777            0,0766

S. Arabistan Riyali          2,2302           2,2414

Norveç Kronu                 1,0007          1,0068

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Tayfun Altuntaş
Editör
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