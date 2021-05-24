24 Mayıs 2021 Pazartesi güncel döviz kuru fiyatları | Serbest piyasada dolar kuru, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? Dolar / TL haftanın ilk gününe geçtiğimiz cuma günündeki kapanışa göre yükselişle 8,4100 TL'den başlasa da zamanla düşüşe geçti. Euro kuru ise 10,25 TL'den satılıyor. Bu kapsamda son durumu merak eden vatandaşlar Serbest piyasada dolar kuru, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? sorularına yanıt arıyor. İşte 24 Mayıs 2021 Pazartesi güncel döviz kuru fiyatları...

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Vatandaşların yatırım araçları arasında yer alan dolar ve euro kurunun serbest piyasadaki son durum her gün olduğu gibi yaşanan dalgalanmalar nedeniyle merak ediliyor. Bu kapsamda Serbest piyasada dolar kuru, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? sorusu internet arama motorlarında vatandaşlar tarafından çokça araştırılıyor. İşte 24 Mayıs 2021 Pazartesi güncel döviz kuru fiyatları... Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 14.30 Türkiye, finansal hizmetler güven endeksi 15.30 ABD, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi 21 MAYIS 2021 CUMA SERBEST PİYASADA DOLAR KURU, EURO FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? Dolar kuru serbest piyasada açılışta 24 Mayıs 2021 Pazartesi gününde açılışta 8,4100 TL'den alınıyor, 8,4120' dan ise satılıyor. Euro kuru ise 10,2580 TL'den alınıyor, 10,2600 TL'den satılıyor. Öte yandan dolar kurunun önceki kapanıştaki satış fiyatı 8,3850 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 10,2110 TL olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 24 MAYIS 2021 PAZARTESİ SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI 24 Mayıs 2021 Pazartesi gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.03 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,3861 8,3882 Avro 10,2228 10,2342 Sterlin 11,8668 11,8804 İsviçre Frangı 9,3415 9,3462 Japon Yeni 0,0777 0,0766 S. Arabistan Riyali 2,2302 2,2414 Norveç Kronu 1,0007 1,0068 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) Tayfun Altuntaş Editör euro kurupiyasa