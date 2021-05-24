24 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV Yayın Akışı |Çukur Show'da

Vatandaşlar tarafından Show TV yayın akışı merak ediliyor. Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Show TV'de Güne, Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler ile başlarken ardından Yeni Gelin yayınlanacak. Akşam ise sevilen dizi Çukur izleyiciyle buluşacak. İşte 24 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV Yayın Akışı...

24 MAYIS 2021 PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 Kendine İyi Bak

09.45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11.30 Yeni Gelin

12.30 Adını Feriha Koydum

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Çukur